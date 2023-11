Coldplay: Fans sollen ihre Stimme zur neuen Single beisteuern

Für den Song „One World“ können Fans ihren Beitrag ab sofort online „einsingen“.

Mit einem Aufruf über Instagram haben Coldplay bekannt gegeben, dass sie Fans an ihrer neuen Single „One World“ teilhaben lassen wollen. Der Song wird auf dem neuen Album der Band, MOON MUSIC erscheinen, das nach Angabe der Band „fast fertig“ ist.

In ihrem Beitrag schreibt die Band: „Hallo an alle. Wir hoffen, es geht euch allen gut in diesen wilden Zeiten. Wir haben MOON MUSIC fast fertiggestellt. Wenn ihr auch dabei sein wollt, könntet ihr vielleicht eure Stimme zu einem Song namens „One World“ beisteuern. (Wir würden uns sehr darüber freuen.) Alles, was ihr tun müsst, ist, euch selbst aufzunehmen und ein paar Sekunden lang „Ahhhh“ zu singen, und zwar unter oneworld.coldplay.com (Link in Bio). Ihr könnt entweder die Note auf der Website kopieren oder ein G oder C in einer beliebigen Oktave singen. Vielen herzlichen Dank. In Liebe, Chris, Guy, Will und Jonny“.

Fans können hier ihre Stimme zum Song beitragen.

Neues Album MOON MUSIC

Coldplays neues Album wurde bereits im Januar angekündigt. Damals erklärten sie, dass sie an ihrem neuen Album arbeiteten und dieses der zweite Teil von MUSIC OF THE SPHERES werden würde. Chris Martin sagte zur neuen Platte: „Wir sind dabei, ein Album namens MOON MUSIC fertigzustellen, das der zweite „MUSIC OF THE SPHERES“-Band ist, aber das wird erst in ein paar Monaten erscheinen“.