Converse kollaboriert für farbenfrohe All Stars mit Swimwear-Designerin Mara Hoffman

Kürzlich gab Tyler, The Creator dem One Star ein pastellfarbenes Update, nun durfte sich die US-amerikanische Swimwear-Designerin Mara Hoffman an dem wohl bekanntesten Schuh von Converse austoben: dem Chuck Taylor All Star.

Die exklusiven „Chucks“ bestechen durch ihren grafischen Ansatz und der Einarbeitung der Regenbogen-Farben, wodurch sie nicht nur einen modernen, sondern auch sommerlichen Einschlag erhalten. Darüber hinaus fallen insbesondere die Stickereien und die im Vergleich zum Ausgangsmodell dickere Sohle der Converse Chuck Taylor All Star x Mara Hoffman auf.

Erhältlich sind die Sneaker exklusiv in ausgewählten Ladengeschäften und dem Online-Store von Onygo zum Preis von 119,90 Euro.