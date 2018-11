Man möchte meinen, diese Miniatur-Gitarre, die nur zu gerne mit Blumenketten, Strand und Hawaii-Hemden (und mit Eddie Vedder) in Verbindung gebracht wird, hätte seinen Ursprung auf dem entspannten Inselstaat mitten im Pazifischen Ozean. Tatsächlich gelangte dieses hölzerne Zupfinstrument, das später als Ukulele bekannt werden sollte, erst Ende des 19. Jahrhunderts durch einen portugiesischen Einwanderer in den Aloha-Staat. Der muss die dortigen Insel-Bewohner derart begeistert haben, dass die das Instrument nachbauten und es Ukulele tauften, was so viel bedeutet wie „hüpfender Flo“. Und das passt doch.

Die Geschichte der Ukulele wurde vom Großteil der heutigen Ukulelen-Begeisterten vermutlich längst vergessen; uns poppt zumeist nur noch das Bild eines übergewichtigen Hawaiianers in den Kopf. Und in dessen Pranken sieht eine Ukulele noch viel kleiner aus, als sie ohnehin schon ist.

Hier könnt Ihr Israel Kamakawiwoʻole mit „Somewhere Over the Rainbow“ sehen:

Nun befinden wir uns aber nicht auf einer warmen Insel und sind auch nicht den Naturgewalten Sonne und Meer ausgesetzt, sondern fristen unser Dasein zumeist in grauen Bürogebäuden, abends am Küchentisch und verstecken uns hinter riesigen Schals, die manchmal auch als Decke durchgehen könnten. Denn Mitte November macht sich der Vitamin-D-Mangel schon langsam bemerkbar. Deshalb gilt: Zum Glück gibt es während der Cyber-Monday-Woche, die 2018 vom 19. November bis 26. November bei Amazon stattfindet, einige hochwertige Ukulelen für weniger Geld als sonst zu kaufen. Wir stellen Euch einige Modelle vor.

Für jeden Ukulelen-Liebhaber etwas dabei: Ukulelen von Hricane

Spruce-Konzert-Ukulele mit 23 Zoll

Ukulelen können unterschiedlicher nicht sein. Es gibt größere, kleinere, Ukulelen aus Massivholz und aus einer Laminat-Holz-Kombi. Der Ton wird folglich durch all diese und noch einige Faktoren maßgeblich beeinflusst. Das weiß der Ukulelen-Hersteller Hricane auch, der hat nämlich nicht nur eines seiner Modelle der Cyber-Monday-Woche hingegeben, sondern verkauft gleich vier: Beginnen möchten wir die kurze Übersicht mit der Spruce-Konzert-Ukulele, die 23 Zoll misst, heute (16.11.) statt 66 nur 51 Euro kostet und sich aufgrund seiner einfachen Handhabung für Anfänger besonders eignet. Hergestellt wird das viersaitige Zupfinstrument – wie der Name schon sagt – aus Fichtenholz und klingt daher ausgeglichen und hell. Mit der Zeit wird der Sound einer Fichten-Ukulele übrigens immer schöner, weil sich das Holz im Laufe der Zeit verändert.

Spruce-Konzert-Ukulele mit 23 Zoll jetzt bei Amazon.de bestellen

Konzert-Ukulele mit 23 Zoll

Die zweite Konzert-Ukulele (23 Zoll) hingegen wird aus Mahagoni-Holz gefertigt. Über Ukulelen, die 23 Zoll groß sind, lässt sich im Allgemeinen sagen, dass sie einen größeren Tonumfang haben, als die kleineren Sopran-Ukulelen. Das Griffbrett ist größer, weshalb auch größere Hände mehr Töne aus dem Instrument kitzeln können. Für 53 Euro zu kaufen.

Konzert-Ukulele mit 23 Zoll jetzt bei Amazon.de bestellen

Soprano-Ukulele mit 21 Zoll

Die Soprano-Ukulele UKM-1 21 von Hricane hat im Vergleich zu den oben beschriebenen Konzert-Ukulelen drei Bünde weniger, nämlich 15. Sopran-Ukulelen gelten als klassische Ukulelen. Soll heißen, dass ihr Klang uns am meisten an Sonne, Strand und Hawaii erinnert. Musikalische Menschen mit großen Händen sollten allerdings von ihr lassen und sich vielleicht doch eher für ein größeres Modell entscheiden, da sie mit 21 Zoll sehr klein ist. Außerdem ist der Tonumfang aufgrund des kurzen Griffbretts ebenfalls relativ gering. Dafür kann sie dank ihrer Größe ganz einfach an einen Rucksack geschnallt werden. Eine Soprano-Ukulele kann während der Cyber-Monday-Woche für 45 statt 65 Euro erworben werden.

Soprano-Ukulele mit 21 Zoll jetzt bei Amazon.de bestellen

Tenor-Ukulele mit 26 Zoll

Mit 56 Euro etwas teurer und etwas größer ist die Tenor-Ukulele von Hricane mit 26 Zoll. Die Größe lässt sie entsprechend tiefer klingen und weicht daher etwas vom klassischen Sound einer Ukulele ab. Wen das nicht stört, sondern sogar begeistert, dürfte vom großen Tonumfang ziemlich mitgerissen sein. Spätestens wenn „Over the Rainbow“ angezupft wird und bei Kerzenschein an einem kalten Novemberabend alle um den Küchentisch herum mitsummen, sollte der Funke übergesprungen sein.

Tenor-Ukulele mit 26 Zoll jetzt bei Amazon.de bestellen

Zusammenfassung:

Pro: Bezahlbare Preise für ein schönes Instrument

Bezahlbare Preise für ein schönes Instrument Contra: Nicht vergleichbar mit dem Sound eines Instruments einer höheren Preisklasse

Nicht vergleichbar mit dem Sound eines Instruments einer höheren Preisklasse Preis: 45 bis 56 Euro

Für die, die’s wirklich wissen wollen: ein Songbuch

Und zwar nicht irgendein Songbuch, sondern eins, das die besten Songs von Die Ärzte beinhaltet und dann auch noch darüber hinausgeht und vergessene Songs auf der Ukulele wiederbelebt. Das Taschenbuch hat alle Songtexte in sich, die selbstverständlich mit Akkordsymbolen versehen sind. Ansprechen soll das Buch hauptsächlich Ukulelisten, die der Standardstimmung treu sind, denn arrangiert sind die Akkorde für G,C,E und A. Betüddelte Abende hält das kleine aber feine Buch meistens auch aus, denn es ist ummantelt von einer abwaschbaren PVC-Schicht. Wer nicht so genau weiß, wer diese Ärzte sind und was die überhaupt für Musik machen, dem sei auch geholfen, denn in der Dezember-Ausgabe des Musikexpress gehört der besten Band der Welt das Cover. Pardon, gleich drei Cover. Zum Sammeln.

Pro: So lernt sich Ukulele spaßig

So lernt sich Ukulele spaßig Contra: Sehr klein und kompakt, sodass es hin und wieder einfach zusammenklappt

Sehr klein und kompakt, sodass es hin und wieder einfach zusammenklappt Preis: 15 Euro

Die Ärzte: Songbook für Ukulele jetzt bei Amazon.de bestellen