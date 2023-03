Danger Dan kündigt Live-Album und Geburtstagskonzerte in Berlin an

Danger Dans DAS IST ALLES VON DER KUNSTFREIHEIT GEDECKT erschien vor ziemlich genau zwei Jahren, am 30. März 2021. Sein „unerwartetes Klavieralbum“ ist das erfolgreichste Projekt seiner Karriere geworden. Der Rapper stieg mit der politischen Platte auf Platz 1 der deutschen Album-Charts ein, gewann drei „Preise für Popkultur“, einen „Deutschen Kleinkunstpreis“ und unzählige neue Fans. Während der anschließenden ausgedehnten Deutschland-Tour spielte er an drei aufeinanderfolgenden Abenden im Berliner Admiralspalast, begleitet von einem Streichquartett. Aus Aufnahmen dieser Konzerte ist nun ein Live-Album des Langspielers entstanden. Es wird am 2. Juni veröffentlicht.

Einen Tag vorher, am 1. Juni, wird der Künstler 40 Jahre alt. Zu diesem Anlass finden am 2. und 3. Juni zwei weitere Auftritte mit dem Album in der Berliner Waldbühne unter dem Motto statt: „40 Jahre Danger Dan: Das schönste (und längste) Fest meines Lebens mit all meinen Freundinnen und Freunden“. Klingt, als wäre auch mit einer Menge Gästen zu rechnen.

Es sollen vorerst die letzten Auftritte dieses Album-Zyklus‘ sein. Kürzlich gastierte der Antilopen-Gang-Rapper auf einer Single des kommenden Fatoni-Albums.

Termine:

02.06.2023 Berlin, Wuhlheide

03.06.2023 Berlin, Wuhlheide