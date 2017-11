Das Sziget-Festival startet den Vorverkauf für 2018

Am heutigen Mittwoch startet der Kartenvorverkauf für das ungarische Sziget-Festival 2018. Das Stadtfestival, das 2018 zum 26. Mal auf einer Donauinsel in Budapest stattfindet, hat in der Musikexpress-Redaktion zuletzt große Gefühle ausgelöst (hier geht es zu den Festival-Berichten 2016 und 2017).

Das irre am Sziget: Selbst wenn die Headliner wie in diesem Jahr nicht überragend sind, haben die 400.000 Besucher genug zu tun. Weil kein Festival in Europa so viel Kunst, Theater, Sport, Hängematten und Indie-Bands auffährt wie die Ungarn.

Zu den bekanntesten Acts in diesem Sommer zählten Marteria, Kasabian, Alt-J, Vince Staples, Pink und Flume, die ersten Bands für 2018 werden im Dezember bekanntgegeben. Der VVK für das Festival, das vom 8.-15. August stattfinden wird, hat jetzt begonnen. Alle Infos zu den Tickets findet Ihr hier.

Die Tickets für 7 Tage Festival kosten mit Frühbucherbonus 275 Euro, ganz Schnelle erhalten dazu noch einen Goodie Bag mit Shirt, Sticker und sonstigem Krams. Ein Ticket für 5 Tage mit Goodie Bag kostet in den ersten 24 Stunden (also bis Donnerstagmittag) 250 Euro. Ist das billig? Nein. Gut im Preis: Ja, denn auf dem Sziget ist mehr los als bei Splash und Hurricane zusammen. Immerhin gibt es Rock-, Rap- und Techno-Acts.

Den Beweis dafür liefert übrigens der vor einigen Tagen veröffentlichte Aftermovie zum Festival 2017. Neben viel Glück mit Gute-Laune-Filter bekommt Ihr darin eine Eindruck von den kleinen und großen Bühnen. Und dem liebevollen Unsinn, den man selbst nach einer Woche auf der Insel nicht komplett erkundet hat. Beispielsweise einen Mini-Dancefloor, der in einem Dixie-Klo versteckt war.