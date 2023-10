Foo Fighters performen live mit H.E.R. „The Glass“ (Video)

Sie performten nicht nur zwei Songs ihres neuen Albums live, Grohl spielte auch in einem Sketch mit.

Am Samstag (28. Oktober) waren die Foo Fighters in der US-amerikanischen Comedy-Show „Saturday Night Live“ zu Gast, in der diesmal Nate Bargatze den Moderator gab. Die Rockband um Dave Grohl gab dafür zwei Songs ihres aktuellen Albums BUT HERE WE ARE zum Besten.

Nachdem die Gruppe ihre Single „Rescued“ spielte, brachten sie die R&B-Sängerin H.E.R. auf die Bühne, mit der sie zusammen den Song „The Glass“ performten. Die Singer-Songwriterin, die 2017 mit „Best Part“ ihren Durchbruch hatte, ist nicht gerade unerfahren was das Rock-Genre angeht. In der Vergangenheit coverte sie bereits Lenny Kravitz, Queen sowie den von Joan Jett geschriebenen Track „I Love Rock’n’Roll“. Nun hat H.E.R. ebenfalls den Song der Foo Fighters aufgenommen. Wann ihre Version von „The Glass“ erscheinen soll, ist allerdings noch nicht bekannt.

Die Foo Fighters performen mit H.E.R. den Song „The Glass“:

Foo Fighters bei „Saturday Night Live“:

Nach ihrem musikalischen Auftritt hörte die „Saturday Night Live“-Performance der Band aber noch nicht auf. Die Foo Fighters verkleidete sich nicht nur passend zu Halloween als Charaktere des Films „Der Zauberer von Oz“ – dabei imitierte Dave Grohl die Hauptfigur Dorothy und Bassist Nate Mendel zog sich ein pelziges Löwenkostüm über –, der Frontmann der Gruppe spielte außerdem in einem der Show-Sketches mit.

Im Januar 2024 beenden die Foo Fighters ihre internationale Tournee mit drei Terminen in Neuseeland. Ab Juni 2024 stehen sie dann wieder für ihre „Summer Stadium Tour“ auf der Bühne.