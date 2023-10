Sänger MC Ride wollte sich die Attacken nicht weiter gefallen lassen und beendete die Show.

Das US-Trio Death Grips hat frühzeitig ihre Show in Fayetteville, im US-Bundesstaat Arkansas, abgebrochen, nachdem sie mit mehreren Leuchtstäben und Handys beworfen wurden.

In einem Reddit-Beitrag erzählt ein Konzertbesucher, was genau vorgefallen war bei dem Konzert der Rap-Band um Sänger MC Ride: „Jemand hat ein Handy nach ihnen geworfen und Ride hat das Mikrofon auf den Boden geworfen, ist erst weggelaufen und kam zurück. Jemand warf ein Leuchtstäbchen, das ihn an der Brust traf, und er ging weg, kam zurück und wartete auf mehr. Ein weiteres Leuchtstäbchen wurde geworfen und sie gingen weg. Fair ist fair“.

MC Ride kann die Attacken scheinbar selbst kaum fassen:

Auch auf X (Ex-Twitter) äußerte sich ein Death-Grips-Follower zu dem Vorfall: „Was ist los mit den Leuten, die sich so benehmen? Bands sind keine Roboter und mit Kram beworfen zu werden, tut weh“.

Die Band selbst hat sich nach der abgebrochenen Show nicht weiter zu den Wurf-Attacken geäußert.

Einige Fans machen TikTok verantwortlich für die neu entdeckte Vorliebe von Leuten, bei Konzerten Dinge zur Bühne zu werfen. Ein Nutzer schreibt zum Beispiel: „Death Grips wurden zu einer ‚Meme-Band‘, weil viele Leute ihre Musik im Internet aufrichtig schätzten, und ich denke, ein großer Teil davon ist den TikTok-Kids entgangen, die das Ganze für einen großen Witz halten“.