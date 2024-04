Santiano-Mitglieder im Krankenhaus – Konzerte wurden abgesagt

Zwei Bandmitglieder mussten aufgrund eines Infekts behandelt werden und konnten nicht auf die Bühne.

Schlagzeuger, Sänger und Gitarrist Hans-Timm „Timsen“ Hinrichsen sowie Keyboarder Arne Wiegand von der Band Santiano mussten am 10. April ins Krankenhaus.

Der Grund: Magen-Darm-Infekt

Die beiden sollen sich mit einem heftigen Magen-Darm-Infekt angesteckt haben, der es ihnen unmöglich machte, zu Tourbeginn auf der Bühne zu stehen. Der Auftakt in Schwerin am 10. April, sowie der Gig in Leipzig am 11. April wurden deshalb abgesagt.

Band spricht von „dramatischer Entwicklung“

In einem Facebook-Post, hat sich die Band wie folgt zu den kurzfristigen Absagen geäußert: „Es tut uns unfassbar leid und uns quietscht die Seele aufs Äußerste. Die dramatische Entwicklung in den letzten Stunden vor der Premiere hat uns selbst geradezu überrumpelt. Heute Nachmittag vorm Soundcheck hat es unseren lieben Arne erwischt und ein Magen-Darm-Kollaps brachte ihn kotzend über die Reling. Während er auf dem Weg ins Krankenhaus war, haben wir fieberhaft an einer Lösung gearbeitet, ihn zumindest geringfügig zu ersetzen. Das hatten wir fast soweit, als kurz nach 18:00 Timsen das gleiche Schicksal ereilte. Auch ihn hat es mittlerweile ins Krankenhaus verschlagen. Beide waren und sind in einem Zustand, der es uns beim besten Willen unmöglich machte, heute Abend die Premiere zu spielen. Wir sind über alle Maßen untröstlich. Wir können es immer noch nicht fassen, dass das gerade wirklich passiert ist. Der ganze Druck der letzten Wochen und Tage, der sich immer mehr verdichtete. Die unbeschreibliche Lust und Vorfreude, euch mit dem was wir uns für euch überlegt haben zu überzeugen: alles findet nun nicht statt und wir stehen mindestens, so wie ihr nun auch, in einer großen gähnenden Leere. Es ist kaum zu ertragen. […] Wir lieben euch – und jetzt kümmern wir uns um unsere Leute, die natürlich auch Backstage gerade alle sehr traurig sind. Wahrscheinlich sind wir alle traurig […].“

Statement von Santiano via Facebook:

Ersatztermine sollen folgen

Die Tickets für die zwei Gigs werden trotzdem ihre Gültigkeit behalten. Die Konzerte sollen nämlich nicht gänzlich ausfallen, sondern Ersatztermine werden folgen.

Hier die Updates dazu:

02.10.2024 – Schwerin, Sport- und Kongresshalle

19.04.2024 – Leipzig, Quarterback-Arena

Die Gruppe will ansonsten am Samstag, den 13. April, in Hannover mit ihrer „Auf nach Doggerland!“ -Tour loslegen. Ob die beiden Bandmitglieder inzwischen wieder das Krankenhaus verlassen konnten, ist nicht bekannt.