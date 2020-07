Declan McKenna kommt auf Deutschlandtour

Bis zum Release von Declan McKennas neuem Album ZEROS müssen wir uns zwar noch ein wenig gedulden. Dafür versüßt uns der Brite nun mit einer guten Nachricht ein wenig die Wartezeit. Bepackt mit seinen neuen Songs wird sich der Brite im kommenden Jahr nämlich auf große Europatour begeben und dabei auch in drei deutschen Städten Halt machen – präsentiert vom Musikexpress.

Declan McKenna live 2021 – hier sind die Deutschlandtermine:

01.05. Berlin, Heimathafen Neukölln

06.05. Hamburg, mojo club

07.05. Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld

Tickets gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Zuletzt teilte McKenna mit „Daniel, You’re Still A Child“ einen weiteren Vorgeschmack auf sein neues Album. „Daniel ist dieser Kerl, der so viel zu beweisen hat, der so viel in sich hat, aber ständig vom Weg abkommt, weil ihm die Welt erzählt, dass er nicht ‚normal‘ ist“, so der Indierocker in einem offiziellen Statement zum Song, „die Sozialen Medien sind nicht irgendein Raumschiff, sondern die reale Welt, in der junge Leute leben, mich eingeschlossen. Ich versuche nicht, eine Geschichte zu kreieren, im Sinne von: ‚Bleep, Bloop, ist die Zukunft nicht verrückt?‘. Wir leben genau jetzt in dieser verrückten Welt!“

ZEROS-Artwork:

Bei dem Song handelt es sich nach „The Key To Life On Earth“ und „Beautiful Faces“ bereits um die dritte Single-Auskopplung von der neuen Platte, die am 21. August 2020 erscheinen wird.

ZEROS-Tracklist:

You Better Believe!!! Be an Astronaut The Key to Life on Earth Beautiful Faces Daniel, You’re Still a Child Emily Twice Your Size Rapture Sagittarius A* Eventually, Darling

McKennas noch aktuelles Album WHAT DO YOU THINK ABOUT THE CAR erschien 2017 und erhielt von ME-Autor Arno Frank in seiner Rezension vier von sechs möglichen Sternen. Dieser lobte: „Das Wunderkind dieser Saison macht berührenden und überraschend erwachsenen Indie-Pop – und gibt der Generation Snapchat eine Stimme.“

Columbia Records