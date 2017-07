ME präsentiert: Declan McKenna live in Berlin und Köln

Seinen ersten Song hat er mit 15 geschrieben, mit 18 Jahren hat er beim Glastonbury gespielt und wurde beim renommierten Sound of 2017 der BBC gelistet – wie soll man Declan McKenna sonst nennen, wenn nicht Wunderkind?

Verfolgt man die britischen Musikmedien, dann könnte man fast davon ausgehen, McKenna wäre der neue Heilsbringer der Indie-Welt. Oder wie ME-Autor Arno Frank es so schön in der Review von McKennas Debüt WHAT DO YOU THINK ABOUT THE CAR? auf den Punkt brachte: „Musikalisch führt das nicht weit, eher erinnert sein konziser Pop an Jeff Buckley, wenn der konzisen Pop gemacht hätte. Oder an Justin Bieber, wenn der ein Musiker mit Herz und Hirn wäre.“

Generation Snapchat hin oder her, Declan McKenna macht trotz seiner jungen Jahre erstaunlich ausgereifte Musik. So, als hätte er seit seiner Geburt nichts anderes gemacht. Griffiger Indie-Pop mit sozialkritischen Texten. Kostprobe gefällig?

Auf der Glastonbury-Bühne hat er bereits bewiesen, dass er auch das Live-Spiel beherrscht. Für zwei Konzerte kommt der britische Wunderjunge nun nach Deutschland:

13.10 | Berlin, Maze

14.10 | Köln,MTC

Wir lassen es uns natürlich nicht nehmen, die Konzerte zu präsentieren. Karten gibt es ab Montag, dem 24. Juli 2017 im Vorverkauf .