Deichkind kündigen Arena-Tour für 2020 an – Album soll folgen

Bereits am vergangenen Freitag meldeten sich Deichkind mit der neuen Single „Richtig gutes Zeug“ und dazugehörigem Video zurück. Nun ist klar: Deichkind kommen auch wieder zurück auf die Bühnen dieser Republik – präsentiert vom Musikexpress.

Die Hamburger Band, die sich seit Jahren mit ihrem Mix aus HipHop, Electro und Klamauk jeglichen Genrezuschreibungen entzieht, hat für das Frühjahr 2020 eine riesige Tour durch den deutschsprachigen Raum angekündigt. Doch damit nicht genug: Eine neue Platte wird es ebenfalls von Kryptik Joe und Co. geben. Das bisher letzte Deichkind-Album, NIVEAU WESHALB WARUM, erschien 2015.

Deichkind live im Frühjahr 2020 – alle Termine im Überblick:

Di 11.02.20 – Kiel Sparkassen Arena

Mi 12.02.20 – Rostock, Stadthalle

Do 13.02.20 – Erfurt, Messe

Fr 14.02.20 – Braunschweig, Volkswagen Halle

Sa 15.02.20 – Frankfurt/Main, Festhalle

Di 18.02.20 – Ausgburg, Schwabenhalle

Mi 19.02.20 – Freiburg, SICK-Arena

Do 20.02.20 – München, Zenith

Fr 21.02.20 – AT-Wien, Stadthalle

Sa 22.02.20 – Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

Di 25.02.20 – Münster, Halle Münsterland

Mi 26.02.20 – Trier, Arena

Do 27.02.20 – CH-Zürich, Samsung Hall

Fr 28.02.20 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Sa 29.02.20 – Köln, Lanxess Arena

Di 03.03.20 – Bremen, ÖVB-Arena

Mi 04.03.20 – Dortmund , Westfalenhalle

Do 05.03.20 – Leipzig, Arena

Fr 06.03.20 – Berlin, Max-Schmeling-Halle

Sa 07.03.20 – Hamburg, Barclaycard-Arena

Die Zeit, bis Albumveröffentlichung und Tourbeginn, könnt ihr euch mit dem Video zur neuen Single „Richtig gutes Zeug“ verkürzen. Wir fragen uns derweil, ob Lars Eidinger nun eigentlich der Neue bei Deichkind ist …