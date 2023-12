SOS Sessions: Benefiz-Event mit krönendem Abschlusskonzert von Deichkind

Wir waren beim Benefiz-Gig der zivilen Seenotrettungsorganisation SOS Humanity am 13.12. in Berlin dabei.

Bereits zum dritten Mal findet das Benefizkonzert der zivilen Seenotrettungsorganisation SOS Humanity in Berlin statt. Unter dem Motto #TogetherForRescue wird bei dem popkulturellen Charity Event von hochkarätigen Acts wie Deichkind, Mine und Megaloh auf die Brisanz der Lage im Mittelmeer aufmerksam gemacht und für Spenden geworben. Wir waren im Huxley’s am Start.

Für den guten Zweck

„Seenotrettung ist ein Menschenrecht“ – das hat sich SOS Humanity auf die Fahnen geschrieben. Mit ihrem Schiff Humanity 1 kämpfen die Freiwilligen um das Leben von schiffbrüchigen Geflüchteten im Mittelmeer – aller politischen und physikalischen Hürden zum Trotz. Um der Bevölkerung das sensible und wichtige Thema in Erinnerung zu rufen, veranstaltet die Organisation nun schon zum dritten Mal nach 2020 und 2021 das Charity Event SOS Sessions in Berlin. Mit nur wenigen Wochen Vorlaufzeit ist es den Veranstalter:innen gelungen, hochkarätige Acts der Popkultur zu rekrutieren. Mine, Megaloh feat. Josi Miller, Ätna und Deichkind machen beim diesjährigen Event mit – und verzichten komplett auf ihre Gage. Stattdessen kommt der gesamte Gewinn des Abends der Organisation zugute. Was für ein fantastisches Konzept und welch Solidaritätsbekundung der Musiker:innen.

Deichkind runden den Abend ab

Moderiert von der charismatischen Hadnet Tesfai erleben die Zuschauer:innen vor Ort im Huxley’s und Zuhause im Livestream einen kurzweiligen Abend voller guter Musik, aber auch Informationen und Fakten rund um die Seenotrettung. Ein gelungener Mix, der dem aufmerksamen Publikum sichtlich gefällt. So sehr die Künstler:innen auch gefeiert werden, wenn Hadnet mit den Verantwortlichen zwischen den Acts in den Dialog tritt, herrscht respektvolle Stille im Saal.

Nach beeindruckenden Performances von den Senkrechtstartern Ätna, Rapper Megaloh – unterstützt durch Josi Milller – und der wundervollen Mine bilden den krönenden Abschluss des Abends die Elektropunker von Deichkind, die mit einem intensiven Set das Huxley’s zum Beben bringen. „Kein Mensch ist illegal, schon gar nicht wenn er breit ist“ skandieren sie in „Hört ihr die Signale“ – ein Stück, das es an diesem Abend zwar nicht zu hören gibt, aber dafür unter anderem „Illegale Fans“, was ja auch wiederum irgendwie passt.

Veranstalter:innen zeigt sich zufrieden

Veranstalter und Geschäftsführer von SOS Humanity, Till Rummenhohl, zeigt sich zufrieden mit dem Abend: „Die Künstler:innen haben die Gelegenheit genutzt, nicht nur Freude zu verbreiten, sondern auch die Message, dass das Thema Seenotrettung noch immer aktuell ist.“ Außerdem verweist er auf die Möglichkeit einer Dauerspende: „Seenotrettung ist nicht planbar, aber die Einnahmen sollten es sein. Daher freuen wir uns besonders über regelmäßige Spenden.“

Als Ausblick für die Zukunft ist Rummenhohl positiv: „Die Popkultur ermöglicht es uns, noch mehr Menschen über die Dringlichkeit der Seenotrettung zu informieren und zu sensibilisieren. Die Sessions gehören zu unserem Programm und werden definitiv nächstes Jahr wieder stattfinden.“