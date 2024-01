Depeche Mode live in London: Setlist, Fotos und Videos

Depeche Mode stehen wieder auf der Bühne – Fotos, Videos & Setlist vom Hallen-Tourauftakt in London.

Für Depeche Mode und ihre Fans geht die „Memento Mori“-Tour weiter: Heute (22. Januar) traten Dave Gahan und Martin Gore in der Londoner O2-Arena auf. Es war der erste von 32 Hallen-Auftritten in Europa.

Was die Setlist angeht, setzte die Band auf Bewährtes – für die erste Hallen-Show wurde im Vergleich zu den Konzerten im Dezember nicht viel verändert. So gab es demnach auch wieder Hits wie „Wagging Tongue“, „Policy of Truth“ und „Everything Counts“ im ersten Drittel der Show zu hören:

Ein selteneres Schmankerl war dagegen eine Akustik-Performance von „Strangelove“, für das Martin Gore das Mikrofon übernahm – gefolgt von „Heaven“.

Depeche Mode: Setlist in der O2-Arena London

Speak to Me (Instrumental)

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Policy of Truth

In Your Room

Everything Counts

Precious

My Favourite Stranger

Strangelove

Heaven

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

World in My Eyes

Black Celebration

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Condemnation

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Depeche Mode Tour: Die nächsten Konzerte

Noch bis Anfang April touren Depeche Mode durch ganz Europa und machen dabei auch wieder mehrfach Halt in Deutschland. Das Finale der Welttournee findet schließlich am 08. April in Köln statt.

24.01.2024: Birmingham – Utilita Arena

27.01.2024: London – O2 Arena

29.01.2024: Manchester – AO Arena

31.01.2024: Glasgow – OVO Hydro

03.02.2024: Dublin – 3Arena

06.02.2024: Antwerpen – Sportpaleis

08.02.2024: Amsterdam – Ziggo Dome

10.02.2024: Kopenhagen – Royal Arena

13.02.2024: Berlin – Mercedes-Benz Arena

15.02.2024: Berlin – Mercedes-Benz Arena

17.02.2024:Hamburg – Barclaycard Arena

20.02.2024: Berlin – Mercedes-Benz Arena

22.02.2024: Prag – O2 Arena

24.02.2024: Prag – O2 Arena

27.02.2024: Lodz – Atlas Arena

29.02.2024: Lodz – Atlas Arena

03.03.2024: Paris – Accor Arena

05.03.2024: Paris – Accor Arena

07.03.2024: München – Olympiahalle

12.03.2024: Madrid – WiZink Center

14.03.2024: Madrid – WiZink Center

16.03.2024: Barcelona – Palau Sant Jordi

19.03.2024: Lissabon – Altice Arena

21.03.2024: Bilbao – Bizkaia Arena (BEC)

23.03.2024: Turin – Pala Alpitour

26.03.2024: Budapest – MVM Dome

28.03.2024: Mailand – Mediolanum Forum

30.03.2024: Mailand – Mediolanum Forum

03.04.2024: Köln – Lanxess Arena

05.04.2024: Köln – Lanxess Arena

08.04.2024: Köln – Lanxess Arena