Depeche Mode: Setlist, Fotos und Videos vom 2. Auftritt in Köln

Depeche Mode spielten am 05. April ein weiteres Konzert in Köln – Impressionen und Setlist der Show.

Die zweite Köln-Show von Depeche Mode fand am Freitagabend (05. April) statt und wieder einmal bebte die ausverkaufte Lanxess-Arena. Viele Zuschauer zeigten sich auf X (ehemals Twitter) begeistert von der Show und teilten auch von diesem Abend Impressionen in Form von Fotos und Videos.

Vor allem für die Zuschauer im Pit ist das Erlebnis, Dave Gahan und Martin Gore durch die Bühnenverlängerung nahe zu sein, immer wieder etwas Besonderes – und so lassen sich auch aus unmittelbarer Nähe Fotos und Videos von den Musikern machen.

Und selbst wer weiter hinten sitzt, kann sich über spektakuläre Bilder freuen, wie dieser Zuschauer beweist:

Auf den Rängen ließ sich so auch das Lichtermeer bewundern, das durch unzählige Handylämpchen entsteht:

Depeche Mode: Setlist der zweiten Köln-Show

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Policy of Truth

In Your Room (Zephyr Mix)

Everything Counts

Happy Birthday to You

Precious

My Favourite Stranger

Strangelove

Heaven

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To (Jacques Lu Cont Remix)

Behind the Wheel (für Andrew Fletcher)

Black Celebration

Stripped

Enjoy the Silence

Condemnation (Acoustic)

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Für einen Fan spielte die Band nach „Everything Counts“ ein Geburtstagsständchen. Im Vergleich zur ersten Show am 03. April wurde zudem „Before We Drown“ gegen „My Favourite Stranger“ ausgetauscht:

Ein Highlight war zweifelsohne Martin Gores Akustikversion von „Heaven“:

Auch die Visuals auf den großen Leinwänden, die man bereits von vorangegangenen Shows kennt, wirken immer wieder nach – so wie hier während der Zugabe mit „Never Let Me Down Again“.

Ein Fan konnte aus nächster Nähe einige Moves von Dave Gahan bei „Enjoy the Silence“ filmen – auch nach all den Jahren ist der Song ein ganz besonderer Moment zwischen Band und Publikum:

Depeche Mode: Letzte Show der „Memento Mori“-Tour steht bevor

Am Sonntag (08. April) werden Depeche Mode ein drittes und letztes Mal in Köln auftreten, auch hierfür sind Tickets bereits seit Langem ausverkauft. Mit dieser Show wird auch die „Memento Mori“-Welttournee enden.