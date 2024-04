Depeche Mode: Setlist, Fotos, emotionale Videos vom Tourfinale in Köln

Depeche Mode haben das letzte Konzert der „Memento Mori“-Tour gegeben – und es wurde emotional.

Die letzte Show der „Memento Mori“-Tour ist gespielt – für Depeche Mode und ihre Fans ging damit am Montagabend (08. April) ein weiteres Kapitel ihrer Bandgeschichte zu Ende. Kein Wunder, dass es auch sehr emotional wurde.

Bewegende Rede von Depeche Mode

Dave Gahan und Martin Gore bedankten sich bei der Zugabe sogar ganz persönlich bei den Zuschauern – ein seltener Moment, der nicht nur den Anwesenden und den Musikern, sondern auch Fans auf X (ehemals Twitter) naheging.

In der Rede von Dave Gahan hieß es: „Wir wollen vor allem Peter und Christian (Gordeno, Keyboarder, Eigner, Drummer) danken, die uns im letzten Jahr begleitet haben. Noch wichtiger: bei der Roadcrew. Hunderte Leute, hinter der Bühne, jeden Abend. Dies war eine besondere Tournee. Wir hatten – offensichtlich – ein paar Herausforderungen am Anfang zu meistern. Wir haben unseren Freund verloren. Martin und ich entschieden, weiterzumachen. Ein Album zu machen, diese Tournee. Und, am wichtigsten: Wir wollen euch danken. Dafür, dass ihr alle die Jahre bei uns wart. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Vielen Dank.“

Zwar blieb über die gesamte Tour die Setlist weitestgehend gleich, dennoch gab es einige Tracks, die von Gahan und Gore immer wieder getauscht wurden. Für ihr finales Konzert wichen sie noch einmal von den Setlists der vergangenen Tage ab und spielten statt „A Pain That I’m Used To“ lieber „I Feel You“. Und für ihren verstorbenen Freund und Bandkollgen Andrew Fletcher gab es statt „Behind the Wheel“ den Song „World In My Eyes“. Am Ende des Lieds folgte eine Widmung und Dave Gahan küsste seine Finger und streckte sie nach oben, um Fletch noch ein letztes Mal auf dieser Tour die Ehre zu erweisen.

Auch für die Fans war das finale Konzert ein bewegender Moment – sie wollten die Band kaum gehenlassen und stimmten immer wieder musikalisch ein, so auch für „Just Can’t Get Enough“ in der Zugabe:

Depeche Mode: Setlist der dritten und finalen Show in Köln

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Policy of Truth

In Your Room (Zephyr mix)

Everything Counts

Precious

My Favourite Stranger

Strangelove

Somebody

Ghosts Again

I Feel You

World in My Eyes (für Andrew Fletcher)

Black Celebration

Stripped

Behind the Wheel

Enjoy the Silence

Waiting for the Night

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus