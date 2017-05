Titelgeschichte: Kraftklub trifft Marteria – Waldspaziergang mit Folgen

Marteria und Kraftklub gehören zu den erfolgreichsten deutschen Acts überhaupt. Beide veröffentlichen jetzt neue Platten, alle sind sie gut befreundet. Wir sind mit ihnen Spazieren gegangen, vor den Toren Berlins, dort, wo sich Haselmaus und Wildschwein Gute Nacht sagen.

Mac DeMarco: „Habt ihr Bock auf 15 Minuten Fun?“

Wir haben getrunken, gezankt und randaliert. Dabei fing alles ganz harmlos an. Dass diese Nacht aber völlig eskaliert und wir am Ende in London landen: Das konnte ja keiner ahnen.

Mike Mills: über Jugend im Punk

Mike Mills freut sich, ausnahmsweise nicht nur über seinen neuen Film „Jahrhundertfrauen“ zu reden, sondern vor allem über seine eigene Jugend mit Punk in Los Angeles. Gemeinsam mit uns erinnert er sich an seine ersten musikalischen Erfahrungen und wie sie ihn geprägt haben. DJ Hell: „Die ersten DJs waren alles schwarze schwule Männer. Das hat mein Leben, meine Arbeit, meine DJ- und Produzententätigkeit beeinflusst.“ Helmut Geier alias DJ Hell ist eine lebende Legende. Seit über 30 Jahren ist er im Dienst der elektronischen Musik unterwegs. Mit seinem Label International Deejay Gigolos verbindet Hell seit 20 Jahren Musik, Image, Kunst und Style in einem ganzheitlichen Ansatz.

ME-Helden: The Beatles

50 Jahre SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND: Was ist eigentlich dran an der Legende, dieses Album habe den Pop verändert? Mit SGT. PEPPER endete das Dogma vom Album als Konzert-Konserve. The Beatles und George Martin gestalteten mit ihren Aufnahmen ein Universum aus Songs, Bildern und Geräuschen.

Titelthema: Kraftklub & Marteria

Themeninterview: Mike Mills über Jugend im Punk

Next Big Ding: Half Waif

Radar: Pixx, Pumarosa, Aldous Harding

ME-Helden: Mac DeMarco, The Beatles

Außerdem im Heft:

20 Splash!-Momente (mit Casper, Sido, Max Herre und Co.)

40 Jahre Punk, Teil 5: Das hier ist die New Wave!

Slowdive vs. Ride über Shoegaze und die 30 besten Shoegaze-Platten

CD: Live! Die besten Bands des Festivalsommers 2017

01 Peaches – „How You Like My Cut“

02 Alt-J – „Breezeblocks“

03 Drangsal – „Will ich nur Dich“

04 Bonaparte – „Like An Umlaut In English“

05 Father John Misty – „Total Entertainment Forever“

06 Tinariwen – „Tamiditin“

07 Slowdive – „Star Roving“

1-Jahres-Abo:

Kraftwerk – 3-D DER KATALOG, 8 CDs; The Beatles – SGT. PEPPERS LONELY HEARTS CLUB BAND, 2 LP; 20-Euro-Gutschein Ihrer Wahl (iTunes, Amazon H&M, Zalando, IKEA, jpc)

zur Bestellmöglichkeit des Musikexpress-Abos

Der neue Musikexpress – seit 18. Mai überall erhältlich