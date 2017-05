Deutscher Filmpreis 2017: „Toni Erdmann“ ist der beste Film des Jahres

Wild“, „Die Blumen von gestern“, „24 Wochen“, „Toni Erdmann“. Die Verleihung der Lolas, der deutschen Filmpreise, hätte in einige Kategorien auch mehrere verdiente Sieger anzubieten gehabt. Doch am Freitagabend musste sich eine gesamte Branche vor Maren Ades und ihrem Team von „Toni Erdmann“ verneigen.

In sechs Kategorien war „Toni Erdmann“ nominiert, in sechs Kategorien ging der Film als Sieger hervor. Der Film an sich, die Regie (Ade), die Darsteller Sandra Hüller und Peter Simonischek, Drehbuch und Schnitt wurden mit einem Award belohnt. Einen ähnlichen Triumph fuhr Regisseurin Maren Ade bereits im Dezember bei der Verleihung der Europäischen Filmpreise ein.

„Die Blumen von gestern", der vor der Vergabe zumindest nach Anzahl der Nominierungen als Favorit galt, ging am Ende komplett leer aus. Über die Lola in Bronze durfte sich das Team von „Wild" freuen, die Silberne Trophäe ging an das Abtreibungsdrama „24 Wochen".

Alle Sieger der Verleihung findet Ihr hier in der Übersicht.