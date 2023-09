„Die wilden 70er“-Star Danny Masterson zu 30 Jahren Haft verurteilt

Der Schauspieler wurde der zweifache Vergewaltigung für schuldig befunden. Ihm droht eine fast lebenslange Haft.

Der Schauspieler Danny Masterson wurde zur einer Gefängnisstrafe von mindestens 30 Jahren verurteilt. Masterson soll im Jahr 2003 zwei Frauen in seinem Haus in Los Angeles vergewaltigt haben. Der 47-Jährige ist vor allem durch seine Rolle als Hyde in der Sitcom „Die wilden 70er“ bekannt.

Zweite Verurteilung im Zuge von #MeToo

Das Gericht in der kalifornischen Stadt traf ihr Urteil am Donnerstag (7. September). Der Prozess begann bereits im Jahr 2020, nachdem auf Geheiß der Opfer sowie einer weiteren Person Nachforschungen angestellt wurden. Der Vorwurf lautet, dass Masterson zwei Frauen unter einem Vorwand in sein Haus gelockt und ihnen ohne ihr Wissen Drogen eingeflößt habe. Anschließend habe er sich sexuell an ihnen vergangen.

Der Fall sorgte vorab für Aufsehen, da Masterson Mitglied bei Scientology ist. Die Organisation versuchte mutmaßlich, den Fall zu verschleiern. Die beiden weiblichen Opfer gehören ebenfalls der Gemeinschaft an, und hochrangige Mitglieder hätten sie von einer Anzeige abhalten wollen. Nun steht Scientology in diesem Fall ebenso eine Zivilklage bevor.

Danny Masterson stehen nun 30 Jahre bis zu einer lebenslangen Haftstrafe bevor. Seine Anwälte versuchten, das Urteil noch auf 15 Jahre zu reduzieren. Die Verurteilung ist derzeit erst die zweite, die im Zuge der #MeToo-Bewegung in Hollywood vollzogen wird. Zuvor wurde bereits der Filmproduzent Harvey Weinstein zu 23 Jahren Haft wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt.