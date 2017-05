Donald Trump war während der TV-Debatte auf Koks, sagt Carrie Fisher

Während der ersten TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Hillary Clinton war von Trump mehrfach ein verdächtiges Schniefen zu hören. Schnell war vielen Zuschauern klar: Trump hat gekokst. Beweise gibt es dafür natürlich nicht. Als er dann während der zweiten TV-Debatte, die in der Nacht zu Montag in den USA lief, wieder mit dem Schniefen begann, sicherte eine selbsterklärte Kokain-Expertin auf Twitter zu, dass der Kandidat der Republikaner zugekokst vor die Kameras getreten sei. Diese Expertin war Carrie Fisher.

Fisher wurde Ende der 70er als Prinzessin Leia in den ersten drei „Star Wars“-Filmen weltberühmt, drehte danach zwar noch einige Filme, die meistens allerdings etwas unter dem Radar liefen. Zuletzt nahm sie für „Das Erwachen der Macht“, der siebten Episode aus dem „Star Wars“-Universum, ihre alte Rolle wieder auf. Und trat in der Promo-Phase zum Film in Interviews und auf roten Teppichen als Garant für gute Laune auf. Und bei vielen Gelegenheiten sprach Fisher auch offen und ehrlich über ihre Kokain-Abhängigkeit in den 1980ern. In einem Interview sagte sie, dass sie irgendwann festgestellt habe, einige Drogen mehr zu nehmen als andere Leute. Und dass sie zwischenzeitlich auch die Kontrolle darüber verloren habe.

Eine Twitter-Nutzerin erinnerte sich nun während der TV-Debatte daran, dass mit Fisher ja eine echte Expertin auf Twitter gegen Trump schimpft und schrieb sie an:

@reimamy I’m an expert & ABSOLUTELY — Carrie Fisher (@carrieffisher) 10. Oktober 2016

Die Nutzerin fragte Fischer nach einer kurzen Einschätzung: „Dieses Schniefen…Koksnase oder nicht?“ Fishers Antwort: „Ich bin eine Expertin & ABSOLUT!“. Trump, der bekanntlich gern und laut auf jegliche Vorwürfe gegen sich reagiert, hat sich nicht zu Fishers Verdacht geäußert. Oder zu den vielen anderen Tweets, die ihm unterstellen, dass er auf Kokain zur Debatte erschienen sei. Das Schniefen Trumps gibt es natürlich als Supercut im Video: