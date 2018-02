Dumbledore wird im nächsten „Phantastische Tierwesen“-Film nicht als schwul auftreten

Joanne K. Rowling offenbarte schon 2007, dass Harry Potters Vertrauensperson und weiser Schulleiter schwul war. In seiner Jugend hatte er eine Liebesbeziehung mit Gellert Grindelwald – dem Schurken in der neuen Potter-Reihe „Phantastische Tierwesen“.

In „Fantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“, der am 15. November 2018 in den deutschen Kinos startet, wird Jude Law als junger Dumbledore zu sehen sein. Auf die Frage, ob klar würde, dass der Zauberer schwul ist, sagte David Yates in einem Interview: „Nicht ausdrücklich“.

Der Regisseur glaube aber, die Fans wüssten es sowieso. „Er (Dumbledore) hatte eine intensive Beziehung zu Gridelwald als sie junge Männer waren. Sie verliebten sich in die Ideen und Ideologie des anderen – und ineinander“, sagte Yates.

Es erscheint verwunderlich, dass dieses Detail „nicht ausdrücklich“ Teil des Films sein wird. Zumal Rowling selbst in der Produktion erneut als Drehbuchautorin in Aktion tritt. Das sorgte auch für Kritik seitens der Fans. Doch die Autorin reagierte auf Twitter:

Being sent abuse about an interview that didn’t involve me, about a screenplay I wrote but which none of the angry people have read, which is part of a five-movie series that’s only one instalment in, is obviously tons of fun, but you know what’s even *more* fun? pic.twitter.com/Rj6Zr8aKUk

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 31. Januar 2018