Ed Sheeran und Eminem performen live „Lose Yourself“ (Video)

Sheeran holte für sein Konzert in Detroit gleich für zwei Songs Eminem auf die Bühne.

Aktuell ist Ed Sheeran mit seiner „Mathematics Tour“ in Nordamerika unterwegs. Bei seinem Auftritt in Detroit am Samstag (15. Juli) überraschte der britische Singer-Songwriter das Publikum mit einem ganz besonderen Gastauftritt. Die geplante Setlist unterbrach er, um für zwei Surprise-Songs Eminem auf die Stage des Ford Field Stadions zu holen.

Gemeinsam performten sie Eminems Songs „Lose Yourself“ und „Stan“. Zuvor trat der Brite mit folgenden Worten ans Mikrofon: „Ich habe mich gefragt, ob ich euch heute Abend ein Cover eines Eminem-Songs vorspielen könnte … Ich denke, ihr kennt ihn. Wir haben das heute geprobt … Wir werden sehen, wie es läuft.“ Danach stimmte er das Intro von „Lose Yourself“ mit der Gitarre an, bis Eminem die Bühne seines Heimatortes betrat und in das Stück einstimmte. Das Publikum tobte.

Nach dem ersten Live-Duett erklärte Sheeran, dass Eminem zu Beginn nur einen Song mit ihm zusammen live angehen wollte. „Aber ich habe gesagt, dass man in Detroit nicht rauskommen und nur ein Stück gemeinsam machen kann“, fügte er grinsend hinzu und fragte dann die Menge: „Wollt ihr noch ein Lied?“ Nachdem die Crowd bejahte, gaben die beiden „Stan“ zum Besten, den sie bereits 2022 zu zweit bei der Einführungsveranstaltung der „Rock and Roll Hall of Fame“ sangen.

Ed Sheeran und Eminem live: