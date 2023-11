Ed Sheeran versteigert seine Unterhosen für den guten Zweck

Weitere Kleidungsstücke im getragenen wie ungetragenen Zustand kommen auch unter den Hammer.

Für das „East Anglia’s Children’s Hospices“ gibt Ed Sheeran seine Schmutzwäsche heraus. Insgesamt 445 Kleidungsstücke von dem 32-jährige Briten sollen via eBay versteigert werden. Darunter auch seine Unterhosen – für eine wird aktuell schon um die 114 Euro geboten.

Ansonsten gibt es elf Hosen, 20 Pullover, 14 Mützen und 73 Paar Socken im getragenen wie auch ungetragenen Zustand von ihm zu erwerben. Hier geht es zu der eBay-Seite des Kinderhospiz‘ mit der Sheeran-Kleidung. Die Startgebote gehen bei 9,99 Pfund, also bei rund elf Euro los.

Am Donnerstag, den 16. November, startet die Versteigerung, die in drei Intervalle eingeteilt sein soll. Weitere Verkäufe sind für den 26. November und den 03. Dezember geplant. Der gesamte Erlös der Versteigerung wird im folgenden Schritt an das Kinderhospiz gehen. 2024 sollen sogar noch weitere 239 Kleidungsstücke von dem Musiker auf eBay landen. Und 20 Teile werden für spätere Aktionen des Kinderhospizes zurückgehalten, so die Information auf der Versteigerungsseite.