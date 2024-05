Diva-Move nach Achterbahnfahrt: Mariah Carey lässt sich Haare bürsten

Nach einer Achterbahnfahrt braucht Mariah Carey schnell Hilfe vom Friseur ihres Vertrauens.

Mariah Carey machte am Mittwoch (01.05.2024) einen abenteuerlichen Ausflug in den „Universal Islands of Adventure“-Freizeitpark in Orlando, Florida, inklusive Achterbahnfahrt. Und die 55-Jährige macht anscheinend jeden Spaß mit – vorausgesetzt, die Haare sitzen.

Mariah Carey zerzaust: Der Stylist muss es richten

Anlässlich des 13. Geburtstags ihrer Zwillinge Moroccan und Monroe verbrachte die Sängerin einen Tag im Freizeitpark. Auf der „Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure“-Achterbahn im Harry-Potter-Land drehte die Pop-Diva eine wilde Runde – zum Leidwesen ihrer Haare. Aber kein Problem: Ihr Stylist war sofort zur Stelle und bürstete Mimis Mähne nach bestandenem Abenteuer wieder glatt.

Ansonsten war Carey dem Anlass entsprechend casual gekleidet. Sie trug eine blaue Jeans, ein weißes Shirt mit pinken Print und dazu eine große Sonnenbrille mit dunklen Gläsern.

Zuvor teilte sie auf ihrem Instagram-Kanal ein Video von sich mit Tochter Moroccan. „Der Startschuss für die Geburtstagsfeiern des Jahres!! #demkids #roeroe #rockytobefeaturedlater“, schrieb sie stolz.

Die Sängerin hat allen Grund zu feiern

Nicht nur wegen der Zwillinge hatte die Sängerin Grund zu feiern, auch ihre Konzert-Tournee „The Adventures of Mimi“ jährte sich zum 19. Mal. Um das zu zelebrieren, spielte Carey vom 12. bis 27. April Konzerte in Las Vegas.

Das zugehörige Album THE EMANCIPATION OF MIMI erschien 2005 und führte Mariah Carey zurück zum Erfolg, nachdem ihre Alben GLITTER und CHARMBRACELET sich nicht gut verkauft hatten. Mit THE EMANCIPATION OF MIMI gewann sie zudem 2006 bei den Grammys in der Kategorie „Best Contemporary R&B Album“