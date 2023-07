Im Januar 2024 kommt der Film mit Kingsley Ben-Adir als Marley in die Kinos. Seht hier den Trailer.

Das Leben von Reggae-Legende Bob Marley ist verfilmt worden. Bereits im März 2021 wurde bekanntgegeben, dass Paramount Pictures das Biopic mit Reinaldo Marcus Green („King Richard“) als Regisseur angeht. Im Dezember 2022 begannen dann die Dreharbeiten mit dem 37-jährigen Briten Kingsley Ben-Adir („The OA“, „High Fidelity“) als Bob Marley. Nun wurde der erste Trailer zum Werk veröffentlicht, der einen ersten Vibe-Check zu „Bob Marley: One Love“ ermöglicht.

Trailer zu „Bob Marley: One Love“ angucken:

Das Biopic dreht sich vor allem um Marleys frühen Jahren – seinen Aufstieg zum Musikstar bis hin zum Attentat auf ihn im Jahr 1976 und dem nur zwei Tage später stattfindenden beim Smile Jamaica Concert.

Der Film, der von Marleys Nachkommen Cedella und Ziggy sowie von seiner ehemaligen Frau Rita Marley, produziert wurde, soll am 12. Januar 2024 in die Kinos kommen. Neben Ben-Adir als Hauptdarsteller sind Lashana Lynch als Marleys Frau Rita und James Norton als Mick Jagger von den Rolling Stones sowie Tosin Cole, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, Umi Myers und Nadine Marshall in Nebenrollen zu sehen. Das Drehbuch übernahmen Zach Baylin, Frank E. Flowers und Terence Winter.