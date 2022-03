Evan Rachel Wood wird zu Madonna in „Weird Al“ Yankovics Biopic

Madonnas „Like A Virgin“ machte Alfred Matthew „Weird Al“ Yankovic einst zu „Like A Surgeon“. Klar, dass also auch Madonna einen Platz im Biopic des Musikers und Parodisten bekommt. Gespielt wird sie von Evan Rachel Wood, wie nun bekannt gegeben wurde.

Dass Madonna selbst den Impuls zu der Parodie ihres Hits gab, macht ihre Rolle im Film besonders interessant. Sie hätte sich zur Hochphase des Songs in der Öffentlichkeit gefragt, wann er wohl von Yankovic als „Like A Surgeon“ auf die Schippe genommen worden würde. Dieser, der ansonsten keine Vorschläge von außen annähme, machte für die „Queen of Pop“ eine Ausnahme.

Ein erster Einblick in Form eines Fotos von Wood als Madonna ist schon auf Twitter zu sehen:

First look 🌟 Evan Rachel Wood is joining Daniel Radcliffe in #WEIRD: The @AlYankovic Story as the one and only Madonna! pic.twitter.com/dq9c1q0cDP

— The Roku Channel (@TheRokuChannel) March 2, 2022