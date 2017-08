Warum tragen wir eigentlich die Klamotten, die wir tragen – und wie konnte die Jeans zum Alltagsgegenstand werden? Diese und weitere Fragen versucht die neue Web-Serie „Social Fabric“ zu klären. In zwölf Folgen widmet sich Moderator und Designer Kyle Ng je einer Ikone der Alltagsmode: vom Sneaker zur Jeans zum, äh, Cowboystiefel.

Mit Kyle Ng hat das Format einen wahnsinnig charismatischen sowie kompetenten Host gefunden. Der aus Los Angeles stammende Designer hat nicht nur seine eigenen Streetstyle-Marken Farm Tactics, Axs Folk Technology und Brain Dead aufgebaut, sondern auch mit Größen wie Levi’s, Vans und Urban Outfitters kollaboriert. Er selbst sagt über seine Motivation für „Social Fabric“: „Ich begeistere mich schon immer für die unterschiedlichsten Styles. Es ist fantastisch, das alles nun persönlich zu sehen.“

Dabei beleuchtet er insbesondere die abseitigen Ecken der einzelnen Modephänomene, was dazu führt, das er auch plötzlich seine nasse Jeans an einem japanischen Strand mit Sand einreibt. Was es damit auf sich hat? Das könnt iIhr ab dem 1. September auf redbull.tv erfahren, wenn „Social Fabric“ kostenlos und on demand verfügbar ist.

Schaut Euch schon jetzt den exklusiven Trailer zur Folge „Jeans“ hier an: