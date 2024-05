Film? Serie? David Lynch macht mysteriöse Ankündigung – „etwas“ kommt

Was auch immer es ist, dass der Filmemacher ankündigt: Es kommt schon bald. Am 5. Juni.

Es ist der erste X-Post (Twitter) von David Lynch nach rund eineinhalb Jahren. Mit schwarzer Sonnenbrille bedeckt, spricht der Regisseur in seine Handykamera. „Meine Damen und Herren, es kommt etwas, was Sie sehen und hören können…. und es wird am 05. Juni kommen“, kündigt er am Montag (27. Mai) an. Genauso mysteriös wie seine Filme ist also auch seine Social-Media-Bekanntgabe.

Fans wissen nicht, was der 78-Jährige für den 5. Juni vorbereitet hat, die Unwissenheit schafft jedoch Platz für Spekulation. Sein letztes Projekt schloss Lynch 2017 mit der dritten Staffel von „Twin Peaks“ ab.

Veröffentlicht David Lynch einen Zeichentrickfilm?

Zwar lässt Lynch seine Anhänger:innen noch im Dunkeln, um was es sich genau handelt. Manche munkeln, es könne sich um einen animierten Film handeln. Erst im Januar 2024 äußerte er sich gegenüber „Deadline“, dass er hofft, bald eine Animation namens „Snootworld“ umsetzen zu können. In der Geschichte geht es um winzige Wesen, die als Snoots bekannt sind. Anstatt mit dem Alter zu wachsen, schrumpfen sie immer mehr. Einer dieser Snoots geht dabei in einem Teppich verloren. Lynch beschreibt seinen geplanten Streifen als eine Mischung aus „The Addams Family“ und „Edward mit den Scherenhänden“. Gerüchten zufolge habe er das Drehbuch gemeinsam mit Autorin Caroline Thompson geschrieben, die bei beiden genannten Werken mitgewirkt hat.

Netflix erteilt Lynch eine Absage

Die Idee von „Snootworld“ scheint Netflix jedoch nicht gefallen zu haben. Denn wie der Regisseur erzählt, wolle der Streamingdienst seinen geplanten Film nicht kaufen. „Erst kürzlich dachte ich, dass jemand daran interessiert sein könnte und habe es Netflix in den letzten Monaten vorgelegt, aber sie haben es abgelehnt“, so Lynch gegenüber „Deadline“. Falls sich der Amerikaner von dem Korb nicht unterkriegen lassen hat, könnte er den Streifen nun mit einer neuen Firma rausbringen. Was das „Etwas zum sehen und hören“ ist, werden wir schon bald erfahren – am 5. Juni.