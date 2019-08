„JOKER“: Seht hier den neuen Trailer zum Film mit Joaquin Phoenix

Kurz vor der Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig hat Warner Bros. Pictures den finalen Trailer zu „JOKER” veröffentlicht.

Der Film soll die Vorgeschichte des aus der Batman-Reihe bekannt gewordenen Bösewichtes Joker erläutern. Der Trailer bietet ein breites Spektrum an Irrsinn, Action und Tragik:

Anfang April 2019 erschien bereits der erste Trailer zu dem Film, in dem Joaquin Phoenix die Hauptrolle spielen wird. Dieser gab schon einen ersten Eindruck, was auf die Zuschauer zukommen wird.

Phoenix spielt den erfolglosen Straßenclown und Komiker Arthut Fleck. Aufgrund seiner starken psychischen Probleme und privater wie beruflicher Rückschläge hat er irgendwann genug von der ganzen Welt und dreht durch. Im Zuge dessen scheint er die Rolle des Jokers, der später als ewiger Antagonist Batmans in Erscheinung treten wird, zu erschaffen.

Der neue Trailer gibt seinen Zuschauern einen noch tieferen Einblick in das Innenleben und die Psyche Flecks. So sehen wir ihn zum Beispiel in einem Linienbus bei dem Versuch ein kleines Kind aufzuheitern, bei seiner Therapeutin und als Gast einer Fernsehshow.

Neben Joaquin Phoenix spielen unter anderem Robert De Niro, Zazie Beetz und Shea Whigham in dem Film mit.

„JOKER“ feiert am 31. August 2019 auf den Filmfestspielen in Venedig Premiere. Der reguläre Kinostart in Deutschland soll am 10. Oktober 2019 stattfinden.