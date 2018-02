Filmkomponist Jóhann Jóhannsson („Arrival“) ist mit 48 Jahren gestorben

Gemeinsam mit Regisseur Denis Villeneuve avancierte Jóhann Jóhannsson zu einem Dreamteam des aktuellen Kinojahrzehnts, nun ist der 48 Jahre alte Isländer tot. Am Samstag berichtete Jóhannssons Manager, dass der Filmkomponist bereits am Freitag leblos in Berlin aufgefunden wurde. Jóhannsson wurde in seiner eigenen Wohnung entdeckt, Details zur Todesursache sind nicht bekannt.

Jóhannsson stand für eine neue Garde Filmkomponisten, die in den vergangenen Jahren aus dem großen Schatten der Clique Elfman/Zimmer/Williams heraustreten konnte. Preisgekrönt waren seine Scores für die Villeneuve-Filme „Sicario“, „Arrival“ und „Prisoners“. Ausgerechnet die letzten Zusammenarbeit mit Denis Villeneuve scheiterte: Der kanadische Regisseur war zum ersten Mal unzufrieden mit der Arbeit Jóhannssons und ersetzte ihn durch Hans Zimmer.

Weitere bekannte Arbeiten des Musikers waren zum Beispiel der Score zu „Die Entdeckung der Unendlichkeit“, Ende März werden seine Klänge im Drama „Vor uns das Meer“ im Kino zu hören sein.