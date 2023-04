Florence + The Machine: „Mermaids“ erweitert das Album DANCE FEVER

Die Band hat einen neuen Song veröffentlicht, der in das „DANCE-FEVER-Universum“ eingebettet wird. Fans spekulieren: Ob er was mit der „Arielle“-Neuverfilmung zu tun hat?

Florence + The Machine haben mit „Mermaids“ einen neuen Song veröffentlicht, der sich zu dem ursprünglich vergangenes Jahr erschienenen DANCE FEVER gesellt. Die Band rund um Florence Welch hatte das Stück bereits angekündigt.

„Ein neuer Song kommt ins DANCE FEVER-Universum“, schrieb die Gruppe am 6. April auf Social Media. Während Fans über einen Zusammenhang zu der angekündigten „Arielle die Meerjungfrau“-Realverfilmung spekulieren, sagte Florence Welch bereits vergangenes Jahr, dass sie, solange sie denken könne, eine Meerjungfrau sein wollte. Es wäre nicht die erste musikalische Film-Beteiligung von Welch und Co. Ihr Hit „Dog Days Are Over“ etwa ist Gegenstand des Soundtracks des im Mai erscheinenden dritten Teils der „Guardians of the Galaxy“-Reihe.

Vom 16. Juni an sind die Briten auf mehreren Festivals in Europa unterwegs. Spielten sie vergangenes Jahr noch auf dem dieses Jahr pausierenden „Tempelhof Sounds“, ist die Band am 25. August auf dem Zürich Openair.

Das aktuelle Album erschien am 13. Mai 2022. Mittlerweile gibt es bei den Streaming-Anbiertern eine „Complete Version“ mit der Neuveröffentlichung.