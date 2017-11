Foo Fighters werden ihr wiederbelebtes CalJam-Festival auch 2018 schmeißen

Das CalJam Festival 2017 war ein voller Erfolg für seine Veranstalter. Das war zwar abzusehen, weil fast nichts, was die Foo Fighters anfassen, ein Flop wird. Aber dass es bei dem Ein-Tages-Festival im kalifornischen San Bernardino offenbar nicht nur keine unschönen Zwischenfälle gab und dass Bands wie Queens of the Stone Age, Cage The Elephant, The Kills, Royal Blood und Japandroids ablieferten, war am Ende nur die Pflicht. Die Kür lieferte Liam Gallagher, der neben seiner eigenen Show einen sagenumwobenen Gastauftritt bei den Foo Fighters hinlegte.

Kein Wunder also, dass die Foo Fighters nun eine zweite Runde ankündigen. Das CalJam-Festival 2018 soll am 5. und 6. Oktober, also an zwei Tagen, im Glen Helen Regional Park und Amphitheater in San Bernardino stattfinden. Weitere Details sind noch nicht bekannt, Early-Bird-Tickets können aber bereits erworben werden.

Das CalJam Festival wurde inspiriert vom gleichnamigen California-Jam-Festival, das einmalig 1974 stattfand.