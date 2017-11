Foo Fighters würdigen Malcolm Young mit AC/DC-Cover von „Let There Be Rock”

Die Foo Fighters haben Malcolm Young Tribut gezollt, indem sie am Wochenende bei einem Konzert in Mexiko (erneut) ein Cover von AC/DCs „Let There Be Rock” spielten. Die Band aus Seattle eröffnete das Corona Capitol Festival mit dem Song, während hinter ihnen ein Bild des Gitarristen projiziert wurde. Malcolm Young, Gründungsmitglied von AC/DC, starb am 18. November im Alter von 64 Jahren nach schwerer Krankheit.



Nur wenige Stunden vor dem Konzert teilte Dave Grohl eine persönliche Hommage an Malcolm Young und schrieb auf Twitter, dass der Film „Let There Be Rock” sein Leben verändert habe.



Thank you, Malcolm for the songs, and the feel, and the cool, and the years of losing control to your rock and roll. I will do just that tonight, for you. pic.twitter.com/dnwm1uRFqd — Foo Fighters (@foofighters) 18. November 2017

Grohl schrieb: „Vor 37 Jahren haben mein Freund Larry Hinkle und ich an einem Freitagabend im Uptown Theatre in Washington DC einen Film gesehen. Es war 1980. Wir waren 11 Jahre alt. Der Film war „Let There Be Rock”. Und es hat mein Leben verändert.”

Nach dem Film wollte Grohl keine Gitarre mehr spielen, sondern sie zerstören. „That film, a live AC/DC performance from Paris, 1979, is everything that live [rock] and roll should be. Sweaty. Loose. Loud. A relentless performance from the perfect band. It was the first time I lost control to music. The first time I wanted to be in a band. I didn’t want to play my guitar anymore, I wanted to smash it.”

Am Ende bedankt sich Grohl bei Young: “Danke Malcolm für die Songs, das Gefühl, die Coolness und die Jahre, in denen du die Kontrolle über deinen Rock and Roll verloren hast. Das werde ich heute Nacht für dich tun. “

Auch Guns N ‘Roses würdigten Young während ihrer Show in Sacramento am vergangenen Samstag. Axl Rose, der im vergangenen Sommer mit AC/DC auf Tour war, widmete ihm ein Cover des Klassikers „Knockin ‘on Heaven’s Door” und spielte „Whole Lotta Rosie” von AC/DC.