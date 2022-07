„House Of The Dragon“: Neuer Trailer zur Prequel-Serie von „Game Of Thrones“

Pünktlich zum Start der „Comic Con“ in San Diego, veröffentlichte HBO einen neuen Trailer zu „House Of The Dragon“. Die Serie basiert auf dem Buch „Fire & Blood“ von George R.R. Martin und spielt 200 Jahre vor den Geschehnissen in „Game Of Thrones“. „House Of The Dragon“ startet ab 22. August auf HBO.

In der Fantasy-Serie stehen die Targaryens im Mittelpunkt. Wie üblich, hängt der wasserstoffblonde Haussegen schief. Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) und Daemon Targaryen (Matt Smith) kämpfen um die Thronnachfolge. Feuerspuckende Drachen dürfen natürlich nicht fehlen.

„House Of The Dragon“ soll nicht die einzige Spin-Off-Serie bleiben. Laut „Deadline“ plant HBO drei weitere Serien im „Game Of Thrones“-Universum. Die Projekte laufen unter den Namen „9 Voyages/Sea Snake“, „Flea Bottom“ und „10,000 Ships“. Außerdem soll Jon Snow seine eigene Show bekommen.

„House Of The Dragon“ auf Sky Q und Sky Atlantic

Die „Game of Thrones“-Prequelserie „House of the Dragon“ umfasst zehn Episoden und wird parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht zum 22. August über Sky Q auf Abruf verfügbar sowie am Abend des 22. August um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen sein. Die Serie steht voraussichtlich sofort auf Deutsch sowie in der Originalfassung zur Verfügung.