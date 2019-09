Foto: Domino Records, Rosie Marks. All rights reserved.

Georgias zweites Album SEEKING THRILLS erscheint am 10. Januar 2020.

Georgia hat ihren neuen Song „Never Let You Go“ inklusive dazugehörigem Video veröffentlicht. Der Clip wurde in Jordanien gedreht und von Joseph Connor produziert.

Bei „Never Let You Go“ handelt es sich um Georgias dritte Single aus dem bevorstehenden Album SEEKING THRILLS, das Domino Records im selben Atemzug ankündigte. Das zweite Studioalbum der Britin soll am 10. Januar 2020 erscheinen.

Artwork zu „SEEKING THRILLS“:

Zuletzt hatte die Sängerin ihre Songs „Started Out“ und „About Work The Dancefloor“ veröffentlicht. Letzterer wurde vom „Clash Magazine“ als „extrem süchtig-machend“ bezeichnet, während der „NME“ Georgia bereits als „eine der talentiertesten und einzigartigsten neuen britischen Künstlerinnen“ sieht.

Als ihre größten musikalischen Einflüsse für SEEKING THRILLS nennt Georgia die „Chicago House“- und „Detroit Techno“-Szene sowie die Musik der frühen Achtziger. Dennoch handle es sich bei den Songs auf ihrem zweiten Album um eine Mischung aus R’n’B und Electro-Pop, die sich inhaltlich zwischen Euphorie, Herzschmerz und Melancholie bewegten, ohne dabei jedoch die guten Erinnerungen außer Acht zu lassen.

„SEEKING THRILLS“-Tracklist:

Started Out About Work The Dancefloor Never Let You Go 24 Hours Mellow (feat. Shygirl) Till I Own It I Can’t Wait Feel It Ultimate Sailor Ray Guns The Thrill (feat. Maurice) Honey Dripping Sky

Am 19. September konnte Georgia ihre Livetauglichkeit bereits beim Hamburger Reeperbahn Festival unter Beweis stellen. Im Oktober wird sie als Support von Metronomy fünf weitere Konzerte in Deutschland geben, bevor sie im November Interpol und Franz Ferdinand auf ihrer gemeinsamen Tour begleitet.

Georgia live – hier sind die Deutschlandtermine:

21.10. – Tonhalle – München

22.10. – Carlswerk Victoria – Köln

23.10. – Docks – Hamburg

24.10. – Columbiahalle – Berlin

26.10. – Capitol Theater Offenbach – Offenbach

Tickets gibt es online bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Georgias selbstbetiteltes Debütalbum erschien 2015 und ist laut Musikexpress-Autorin Jördis Hagemeier „ein gelungener Versuch, die Süße im elektronischen Noise-Pop zu zerschlagen.“

