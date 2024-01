Golden Globes 2024: Lily Gladstone dankt in Blackfoot-Sprache

Die indigene Schauspielerin gewann den Golden Globe für „Killers Of The Flowermoon“.

Lily Gladstone, die Hauptdarstellerin von „Killers Of The Flower Moon“, hat am Sonntag (07. Januar) den Golden Globe als beste Schauspielerin in der Kategorie „Drama“ gewonnen. Es war nicht nur ihre erste Nominierung für den begehrten Hollywood-Preis, sondern Gladstone ist auch die erste indigene Frau, die diesen Preis erhält.

Ihre Wurzeln thematisierte die Mimin, als sie ihre Dankesrede in der Sprache der Blackfeet begann, in deren Reservat sie in Monatan aufgewachsen war. Danach bedankte sich Gladstone bei ihrer Mutter, „die, obwohl sie keine Blackfeet ist, unermüdlich daran gearbeitet hat, unsere Sprache in die Klassenzimmer zu bringen, damit ich die Sprache lernen konnte, als ich groß wurde“.

Die Schauspielerin weiter: „Ich bin so dankbar, dass ich hier oben ein kleines bisschen meiner Sprache sprechen kann, die ich nicht fließend beherrsche. Denn in dieser Branche sprachen die einheimischen Schauspieler ihren Text auf Englisch, und früher ließen Tontechniker das einfach rückwärts laufen, um die einheimischen Sprachen auf Band zu bekommen.“

Lily Gladstone nun auch Oscar-Favorit

Entsprechend stolz wertete die 37-Jährige den Preis als „historischen Erfolg“, der nicht nur ihr gehöre. „Ich halte ihn (den Golden Globe) in diesem Moment in den Händen. Ich halte ihn zusammen mit all meinen wunderbaren Schwestern aus dem Film, die hier am Tisch sitzen, und mit meiner Mutter, die auf all euren Schultern steht.“

Danach dankte Gladstone ihrem Regisseur Martin Scorsese und ihrem Co-Star Leonardo DiCaprio. „Ihr alle verändert die Dinge. Danke, dass ihr Verbündete für uns seid.“

Die Schauspielerin schloss ihre emotionale Rede mit Blick auf alle Ureinwohner Amerikas: „Dies ist für jedes kleine Kind aus den Reservaten, jedes kleine Kind aus der Stadt, jedes kleine Kind der Ureinwohner da draußen, das einen Traum hat und sich in unseren Geschichten repräsentiert sieht, die wir selbst erzählen, in unseren eigenen Worten, mit enormen Vertrauen von innen, für und einander.“

Der Western-Krimi „Killers Of The Flower Moon“ thematisiert selbst das Schicksal einer indigenen Kultur Amerikas, erzählt er doch die Geschichte der Osage Nation. Lily Gladstone dürfte nach ihrem Triumph bei den Golden Globes als Favoritin ins Rennen um die Oscars gehen, auch wenn Emma Stone, die ebenfalls an diesem Sonntag einen Preis als beste Schauspielerin erhielt (in der Kategorie „Komödie/Musical“, für „Poor Things“) natürlich ebenfalls gute Chancen hat.