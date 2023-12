„Greta, bück Dich, es gibt Aal“: Kevin Russells Hassrede gegen Thunberg

Auf Instagram ließ sich Böhse-Onkelz-Sänger Kevin Russell zum obszönen Kommentar über Thunberg hinreißen.

Er selbst bezeichnet sich in einem Song der Böhsen Onkelz als „Kevin, eure Stimme aus der Gosse“. Dass von Kevin Russell sprachlich nicht unbedingt die feine Klinge zu erwarten ist, ist keine Überraschung. Was Russell kürzlich auf seinem Instagram-Account in den Kommentaren von sich gab, war dann aber noch um ein ganzes Eck fragwürdiger als sonst.

So holte Russell in der Kommentarleiste zu einer vulgären Spitze gegen Greta Thunberg aus. Thunberg steht aktuell stark in der Kritik, weil sie eine einseitige Haltung zum Gazakrieg vertritt: Sie kritisiert Israel und verschweigt die israelischen Todesopfer in ihren Solidaritätsbekundungen für die Palästinenser. Um Nahostpolitik allerdings geht es dem Onkelz-Sänger in seinen Kommentaren nicht – er greift die Umweltaktivistin sexistisch an.

Russell hatte ein Foto von sich gepostet, auf dem er mit jeder Menge Brennholz für den Ofen zu sehen ist. „Lass das bloß nicht die Thunberg oder den Habeck sehen“, kommentierte ein Fan. Daraufhin der 59-jährige Musiker über die 20-jährige Klimaaktivistin: „Da sag ich ganz banal, Gretha [sic!] bück dich, es gibt Aal“. Vulgäre Worte, die wahrscheinlich in ähnlicher Form tausendfach von Internetnutzern kommen, die vom Klimaschutz wenig halten.

Dass der Sänger einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands (und das sind die Onkelz, ob man sie mag oder nicht) etwas dermaßen Stupides rausposaunt: sogar bei einem Kaliber wie Russell ist das als eine Überraschung zu werten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was wir sonst noch über den Sänger, der 2009 im Drogenrausch einen schweren Verkehrsunfall verursacht und Fahrerflucht begangen hatte (und dafür später in Haft saß), auf Instagram lernen: Russell feiert nicht Weihnachten, „sondern die antiken römischen Saturnalien. Diese Feiertage wurden vom 17. Dezember an gefeiert, bis die Christen dem den Garaus machten und ihr Bibel Lügenmärchen darüber stülpten!“ Er antwortet auf Kommentare weiblicher Fans auch mal gerne zweideutig. Als eine Frau das Foto seiner Hand mit den Worten „Den Ring würde ich auch direkt nehmen“ kommentiert, retourniert Russell freimütig: „Und ICH würde auch Dich direkt nehmen. ;-))“.

Karl Lauterbach findet er offenbar auch nicht gut: „Und Klabauterbach ist ein Alien“, schrieb er unter seinen Greta-Thunberg-Kommentar. Genau wie Frei-Wild-Sänger Philipp Burger, gegen den kann er sich eine Spitze ebenfalls nicht verkneifen.

Kein verifiziertes Konto

Ein blaues Häkchen und damit eine offizielle Verifizierung seitens Instagram hat der Account „Kevin Richard Russell Offiziell“ zwar nicht. Der offizielle Account von Böhse-Onkelz-Bassist Stephan Weidner verlinkt jedoch auf die Seite, die rund 26.000 Follower verzeichnet.