Hat Stefan Raab hier sein Comeback angekündigt?

Wenn Elton es schafft, ihm neun Millionen Follower zu verschaffen, will Stefan Raab zurückkehren.

Knapp zehn Jahre ist es her, dass sich Stefan Raab aus dem TV-Business zurückgezogen hat. Doch nun könnte ein Comeback bevorstehen. Darauf deutet zumindest ein Clip auf seinem Instagram-Account hin.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Den Kanal gibt es bereits seit Jahren, doch wirklich Content hat der Unternehmer und Fernsehmacher bisher nicht gepostet. Das könnte sich aber schon bald ändern. In dem Reel, das er gepostet hat, heißt es, dass er sich eine Karriere als Influencer vorstellen könnte. Im rund 90-sekündigen Video ist Elton zu sehen, der Raab mit dem Boot auf einer Insel inmitten von Bergen und Wäldern sitzend vorfindet – dort angelt sein ehemaliger Chef und lässt es sich gutgehen. Elton versucht, ihn davon zu überzeugen, doch endlich mal wieder was zu machen. „Hier bist du! Du bist ja nur noch Haut und Knochen! Alle suchen dich!“ Sein Rückzug aus dem Show-Business fand im Dezember 2015 statt und offenbar gibt es wenig, was Stefan Raab so interessiert, dass es ihn wieder vor die Kamera zieht.

„Es muss doch noch irgendwas geben, was du gerne werden möchtest“, hakt Elton nach. Und da kommt Raab eine Idee: „Pass auf Elton, wenn ich neun Millionen Follower habe, verspreche ich dir, dann mache ich wieder was.“ Die beiden schließen einen Pakt: Wenn Elton es schafft, innerhalb von drei Tagen neun Millionen Follower für den Kanal von Stefan Raab zu generieren, wird es offenbar Neuigkeiten von Stefan Raab geben. Bis vor kurzem folgten ihm noch rund 250.000 Menschen. Jetzt sind es schon 537.000 Follower (Stand 29.03., 14:14 Uhr).

Plant Stefan Raab also tatsächlich ein Show-Comeback oder bahnt sich da nur ein Aprilscherz an? Zeitlich gesehen wäre das ziemlich wahrscheinlich, denn in drei Tagen, am Ostermontag, ist der 1. April. Der enorme Zulauf an Followern zeigt aber auch: Viele sehnen sich nach einer Rückkehr des Showmasters. „Nach so vielen Jahren endlich ein Lebenszeichen, das wäre ja ein Traum“, so ein User in den Kommentaren.