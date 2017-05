„It Comes at Night“ macht 2017 zu einem fantastischen Jahr für Horror-Fans

Nach seiner Premiere in den USA wurde „It Comes At Night“ mit euphorischen Kritiken überhäuft. Nun wurde der Film des aufstrebenden Indie-Studios A24 mit einem ersten Trailer ausgestattet. In dem Horror-Drama von Regisseur Trey Edward Shults wird eine Familie gezeigt, die zurückgezogen im Wald lebt. Und die nach Einbruch der Nacht nicht mehr das Haus verlässt.

Auch interessant A24: Ein kleines New Yorker Studio macht Indie-Filme endlich wieder spannend Eine rote Tür trennt die Menschen vor… ja vor was eigentlich? Ein Geheimnis sorgt in „It Comes At Night“ ebenso für Horror wie die Paranoia, die sich in der abgeriegelten Hütte ausbreitet. Der Film startet am 9. Juni in den USA, in Deutschland ist noch kein Kinostart bekannt. Sollten die Zuschauer in den Staaten aber ebenso begeistert von dem Film ein, dürfte sich das schnell ändern.

Hier ist der Trailer zum Film:

https://www.youtube.com/watch?v=6YOYHCBQn9g Video can’t be loaded: It Comes At Night | Official Trailer HD | A24 (https://www.youtube.com/watch?v=6YOYHCBQn9g)

2017 ist bisher ein gutes Jahr für Indie-Horror. „Get Out“, dessen zentrales Thema Rassismus ist, schaffte es in den USA zur Chart-Sensation und startet am Donnerstag in den deutschen Kinos, auf einen Release wartet dazu noch „Raw“, in dem eine Studentin plötzlich eine abartige Lust nach rohem Fleisch entwickelt.