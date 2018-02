Janelle Monáe kündigt drittes Album mit zwei neuen Hits an

Janelle Monáe hat das Release-Datum ihres kommenden Albums verkündet: DIRTY COMPUTER soll am 27. April erscheinen. Um uns die Wartezeit zu verkürzen, hat die Sängerin neben der Prince-Hommage „Make Me Feel“ auch einen weiteren neuen Song inklusive Video veröffentlicht. „Let the vagina have a monologue”, wie Monáe rappt, und hört Euch „Django Jane“ hier an:

DIRTY COMPUTER ist Monáes drittes Album und erscheint fünf Jahre nach THE ELECTRIC LADY.

Hier das Video zu „Make Me Feel“: