Jesca Hoop zeigt Tourtrailer zur Deutschland-Tour

Im Februar dieses Jahres brachte Jesca Hoop ihr sechstes Soloalbum MEMORIES ARE NOW heraus, nun kommt sie damit auf Tour: Die Sängerin tritt am 14. Mai in Hamburg und am 18. Mai in Berlin auf, präsentiert vom Musikexpress. In einem neuen Trailer macht Jesca Hoop persönlich dafür Werbung:

https://www.youtube.com/watch?v=DuU6E4IEXxg&feature=youtu.be Video can’t be loaded: Jesca Hoop – Tour 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=DuU6E4IEXxg&feature=youtu.be)

Wer aus unerfindlichen Gründen noch immer nicht überzeugt ist, der lasse sich auszugsweise von der Vergangenheit der Musikerin erzählen: Mit 16 Jahren sagte sie sich von ihrer mormonischen Familie los, empfand das als „Entgiftung“ und begann in der „Freiheit“ Texte und Musik zu schreiben. Sie durchstreifte die Wildnis, lebte in der Natur und wurde schließlich Survival-Trainerin. Nun widmet sie sich voll und ganz der Musik, war schon im Vorprogramm von Elbow, Mark Knopfler, Placebo, Eels und Iron & Wine zu sehen.

Tickets gibt es bei FKPScorpio und Eventim zu kaufen.