„John Lennon: Murder Without A Trial“: Doku über Mord an John Lennon

Die Doku sei die „bisher gründlichste Recherche“ & enthält exklusive Interviews mit Augenzeug:innen.

Es war der 8. Dezember 1980: Fünf Patronen feuerte Mark David Chapman aus seinem Revolver ab. Vier davon trafen John Lennon in Rücken und Schultern. Die Schüsse kosteten den Musiker letztendlich das Leben. Der Mord an dem Beatles-Star erschüttert bis heute die ganze Welt. Nun soll die dreiteilige Dokumentarserie „John Lennon: Murder Without A Trial“, die von dem Schauspieler Kiefer Sutherland erzählt wird, den Fall erneut untersuchen und Klarheit schaffen – falls noch Fragen offen sind.

Die Schießerei geschah vor den Augen von Lennons Partnerin Yoko Ono und zahlreichen Fans, die sich vor dem Appartmenthaus Dakota in New York tummelten. Der Künstler wurde umgehend in das nächste Krankenhaus eingeliefert, hatte allerdings keine Chance. Chapman stellte sich und wurde direkt festgenommen – er habe wohl dabei gelächelt. Der Attentäter litt unter schweren psychischen Problemen. Seine Liebe und Verehrung der Ikone schwang dabei über die Jahre in Hass um, was ihn letztendlich zu seiner Tat veranlasst habe.

Die AppleTV-Dokumentation sei – laut offizieller Beschreibung – die „bisher gründlichste Recherche“ in dem Mordfall. Dabei würden nicht nur exklusive Interviews mit Augenzeug:innen sowie engen Freund:innen des Musikers gezeigt, es wurden zudem Gespräche mit Chapmans Verteidiger:innen, Psychiater:innen, Ermittler:innen und Staatsanwält:innen geführt. Außerdem sollen bisher unveröffentlichte Tatortfotos in der Serie gezeigt werden. Alle Informationen der New Yorker Polizei, dem Bewährungsausschuss und der Staatsanwaltschaft, erhielten die Produzenten – darunter David Glover („9/11: Ein Tag in Amerika“) und Mark Raphael („Crime and Punishment“) – indem sie sich auf den amerikanischen Freedom of Information Act beriefen, welcher der Presse den Zugang zu sämtlichen Dokumenten erlaubt. Ein Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt.

Zuletzt kündigten die noch lebenden Beatles-Mitglieder Paul McCartney und Ringo Starr die Neuveröffentlichung ihrer Alben 1962-1966 („Das rote Album“) und 1967-1970 („Das blaue Album“) an – darunter der neue und damit letzte Song der Band „Now And Then“. Der Track soll am 02. November erscheinen.