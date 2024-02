Kanye West veröffentlichte „Vultures 1“ mit abgeändertem Cover

„Vultures 1“ ist das erste von drei Gemeinschaftsalben mit Ty Dolla $ign, die alle 2024 erscheinen

In den letzten Monaten machte Kanye West, mittlerweile offiziell unter dem Namen Ye aktiv, mehr mit Skandalen als mit Musik von sich reden. Am 10. Februar 2024 veröffentlichte West aber wieder mal neue Songs – genauer gesagt sein neues Album „Vultures 1“, das er gemeinsam mit Ty Dolla $ign unter dem Projektnamen ¥$ herausbringt.

Auf Apple Music ist das Album derzeit unter dem Suchbegriff Kanye West und Ty Dolla $ign, nicht unter ¥$, zu finden. Auffällig dabei: Offenbar wurde das ursprüngliche, von der norwegischen, rechtsradikalen Band Burzum inspirierte Albumcover ausgetauscht. Zu sehen ist auf der neuen Version ein maskierter Mann sowie die Rückansicht einer Frau – es ist davon auszugehen, dass es sich dabei West und seine Ehefrau Bianca Censori handelt.

Für das ursprünglich veröffentlichte Coverartwork hatte West ein Kunstwerk von Caspar David Friedrich genutzt. Der Albumtitel „Vultures“ war dabei in Frakturschrift zu sehen. Einige sahen hier eindeutige Parallelen zu Burzum, die einige ihrer Artworks sowohl in puncto Schriftbild als auch in Sachen Motiven ähnlich gestalteten.

Billboard spricht von „Generationen-Moment“

„Billboard.com“ hebt vor allem den Track „Carnival“ hervor und schreibt: „‚Carnival’ ist das perfekte Beispiel dafür, warum die Leute all die Kontroversen, Album-Verzögerungen und den Wahnsinn, den man als Ye-Fan erlebt, in Kauf nehmen, denn niemand im Rap schafft solche Generationen-Momente wie dieser.“ „Spiegel“-Journalist Andreas Borcholte nennt das Album in seiner Review „gut, aber unappetitlich“.

Fans des umstrittenen Musikers dürfen sich dieses Jahr auf zwei weitere Alben freuen: „Vultures 2“ und „Vultures 3“ sollen am 8.März 2024 beziehungsweise am 5. April 2024 folgen.