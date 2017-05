Konfetti und Zigarettenstummel: der Treptower Park nach dem Lollapalooza 2016

Bei den Kollegen von Blogrebellen.de ist zu sehen, wie der Treptower Park wenige Tage nach dem Lollapalooza aussieht.

Viel ist im Vorfeld geschrieben worden über den Treptower Park als Austragungsort des Lollapalooza Berlin 2016. Walter Marinelli von den Blogrebellen hat am Freitag, wenige Stunden nachdem der Park für die Gäste wieder freigegeben worden ist, einen Besuch abgestattet. Entstanden sind Aufnahmen, die zeigen, was die Besucher des Festivals hinterlassen haben: Konfetti, Zigarettenstummel, Geldmünzen und Flaschen.

Zu dem Zustand des Parks gaben die Veranstalter bekannt: „Nachdem die Abbau- und Reinigungsarbeiten des Geländes beendet waren, wurde der Park am Freitag Abend, 16.09.2016 den Besuchern wieder zugänglich gemacht. Die Fläche wurde komplett müllfrei übergeben und vom Bezirksamt bestätigt, dass der Park wahrscheinlich noch nie so sauber gewesen sei. Was seit den Stunden der Öffnung bereits leider wieder an Müll eingebracht wurde, können wir nicht beeinflussen“.

(Alle Bilder von Walter Marinelli via Blogrebellen, weitere Bilder findet Ihr hier)