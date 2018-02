Lana Del Reys Stalker ist im Gefängnis

Die Polizei in Orlando hat am Freitagabend einen 43-jährigen Mann aus Florida festgenommen, der Lana Del Rey gestalkt und zu entführen versucht haben soll.

Michael Hunt war bewaffnet und hatte Tickets für das Konzert der Sängerin im Amway Center in Orlando am 2. Februar. Die Polizei verhaftete ihn vor der Halle, nachdem sie einen Hinweis erhalten hatte.

Hunt postete in den Tagen vor der Show Nachrichten auf Facebook, die Beamte als glaubhafte Gefahr einstuften. Er ist nun des Stalkings und der versuchten Entführung mit einer Waffe angeklagt.

OPD Media release on arrest of Michael Hunt, 43, who stalked, made threats against singer Lana Del Rey.

Working off a tip,OPD Officers were able to stop Hunt, who was armed with a knife, before he could get to the Amway Center. pic.twitter.com/mOsfGEwJIO

— Orlando Police (@OrlandoPolice) 4. Februar 2018