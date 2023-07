LGoony veröffentlicht neue Single „halb“

Das dazugehörige Album SAD SAD STORY wird am 29. September 2023 erscheinen.

Am Freitag, den 21. Juli, veröffentlicht LGoony seine neue Single „halb“. Es ist die erste Single-Auskopplung seines neuen Albums SAD SAD STORY. Dieses wird am 29. September dieses Jahres erscheinen.

LGoony, der mit bürgerlichem Namen Ludwig Langer heißt, ist ein Kölner Rapper und macht seit 2012 Musik. Damals noch unter dem Pseudonym „Luis Lone“, macht er sich vor allem mit seinen Auftritten bei verschiedenen Rap-Battles einen Namen in der deutschen Hip-Hop-Landschaft.

In der Vergangenheit arbeitete LGoony mit namhaften Künstler:innen wie Money Boy, Casper, dem österreichischen Rapper Crack Ignaz sowie Soufian zusammen. Auch auf dem Album KIOX von Kraftklub-Sänger Felix Kummer ist der Kölner mit einem Feature gemeinsam mit der Wiener Rapperin KeKe zu hören.

Neues Album kommt im September

Seine letzte EP GO GREEN erschien 2021. Nun ist LGoony mit neuer Musik zurück und kündigt gleichzeitig sein neues Album an. SAD SAD STORY wird im September erscheinen und ein neues Kapitel in seinem künstlerischen Schaffen einläuten. Weniger Ironie und Humor – mehr Seriosität und Persönlichkeit. Auf seinem neuen Werk öffnet sich der Rapper wie noch nie und erfindet sich mit tiefgründigen Texten künstlerisch neu.

Einen Einblick in das kommende Album bietet die neue Single „halb“. Dabei handelt es sich um einen Trennungssong, der in einer schweren Zeit entstanden ist und ursprünglich gar nicht dafür gedacht war, veröffentlicht zu werden. Er umreißt das Gefühl der emotionalen Vereinzelung nach einer Trennung und rückt den 28-Jährigen in ein ganz neues Licht.