Lollapalooza 2017 im Stream: Schaut Euch bei uns Muse, alt-j und Lorde an

Bis zum Lollapalooza in Berlin vergehen ja noch einige Wochen. Um Euch aber jetzt schon in Stimmung zu bringen, könnt Ihr ab dem 3. August (Donnerstag) via Stream den Festival-Ableger in Chicago anschauen. Via redbull.tv könnt Ihr auf verschiedenen Kanälen Muse, Lorde und viele weitere Acts anschauen.

Bisher bestätigte Acts, die Ihr sehen und hören könnt:

Muse

Lorde

blink-182

alt-J

Run The Jewels

Cage The Elephant,

Wiz Khalifa

Glass Animals

Gramatik

The Head and the Heart

The Shins

Kaskade

Weitere Headliner bei dem Festival, das bis zum 6. August stattfindet, sind The Killers und The xx. Letztgenannte werden auch beim Festival-Ableger in Berlin spielen. Den Stream zum Lollapalooza in Chicago findet Ihr bei uns auf der Seite oder auf redbull.tv. Da könnt Ihr dann auch Interviews und Backstage-Krams sehen.