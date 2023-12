Madonna holt zum „Celebration“-Finale Stella McCartney auf die Bühne (Video)

Die Designerin ist als Jurorin in einer inszenierten Fashion-Show zu „Vogue“ aufgetreten. Hier sehen.

Madonna hat in der Londoner o2-Arena das Abschlusskonzert der Europa- und UK-Termine ihrer „Celebration“-Tournee gegeben. Zur Überraschung beim Finale holte sie Stella McCartney zu sich auf die Bühne. Diese fungierte dann als Jurorin in Madonnas Fashion-Show, die sie und einige ihrer Tänzer:innen zu ihrem Hit „Vogue“ inszenierten.

Modenschau mit Stella McCartney

Die Modenschau ist seit jeher Teil der Performance der „Queen of Pop“ auf ihrer aktuellen Tour und durfte dementsprechend auch nicht in der englischen Hauptstadt fehlen. Bei vergangenen Events setzte sie bereits Stars wie Debi Mazar, Donatella Versace, Jean Paul Gaultier, Diplo und FKA twigs auf die Juror:innen-Stühle. Die Designerin Stella McCartney reiht sich also perfekt in die Promi-Riege ein.

Seht hier den Mitschnitt:

Die Zeit vergeht so schnell?

„Oh mein Gott, das ist unsere letzte Show“, begann Madonna ihre Rede in der o2-Arena. Sie führte danach fort: „Was für ein großartiger Ort, um alles zu beenden – zumindest diesen Teil der Tournee. Ich bin etwas überrascht, dass wir hierher gekommen sind. Die Zeit verging wie im Flug, nicht wahr? Ihr wisst ja, was man sagt: Die Zeit ist eine Hure, sie fickt dich jedes Mal. Ja, du kennst dieses Klischee. Es sind gute Klischees, deshalb sind es ja auch Klischees. Wie auch immer, ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen, um den europäischen Teil meiner Tour zu beenden.“

Madonna schloss ihre Europa-Tour dort ab, wo sie sie im Oktober 2023 begonnen hatte. Am 14. Oktober gab sie das erste „Celebration“-Konzert ebenfalls in London. Seitdem brachte sie nicht nur verschiedenste Designer:innen auf die Bühne, sondern ehrte auch einige verstorbene Künstler:innen – wie Michael Jackson und Prince – mit besonderen Performance-Highlights.