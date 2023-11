Madonna in Köln: Bahnstreik erschwert Abreise nach dem Konzert

Weil Madonnas erstes Köln-Konzert mit einem flächendeckenden Bahnstreik zusammenfällt, dürften etliche Fans der Queen of Pop am Mittwochabend eine etwas mühsame Heimreise vor sich haben.

Am Mittwochabend (15.11.) spielt Madonna in der Kölner Lanxess Arena das erste von vier Deutschland-Konzerten ihrer „The Celebration Tour“. Wer mit dem Zug anreist, könnte es bei der Heimreise schwer haben – denn ein flächendeckender Streik beeinträchtigt den Regional- und Fernverkehr massiv.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kündigte für den 15.11 und den 16.11. einen Warnstreik an. Dieser beginnt am Mittwochabend um 22.00 Uhr und endet Donnerstagabend um 18.00 Uhr.

Infos zu S-Bahnen und Regionalzügen

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, sind davon sowohl Regionalzüge als auch S-Bahnen betroffen. Es sollen Ersatzbusse eingesetzt werden. Einige S-Bahnen sollen zumindest einmal pro Stunde fahren. Dazu zählen die Linien S1 (Dortmund-Solingen), S6 (Essen-Köln), S8 (Hagen-Mönchengladbach) und S19 (Düren-Au an der Sieg). Auch bei einigen Regionalbahnen zumindest ein 60- oder 120-Minutentakt eingehalten werden. Alternativ kann man mit dem Auto anreisen: Konzertbesuchern stehen die Parkhäuser P1 bis P4, der Busparkplatz P5 und das Parkhaus der Köln-Arcaden zur Verfügung.

Die Deutsche Bahn hatte in einem Statement erklärt, dass der GDL-Streik sich „massiv auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb“ auswirken wird.

Madonna: „The Celebration Tour“

Der Pop-Megastar kam bereits am Vortag im strömenden Regen in der Stadt am Rhein an. Die Musikerin spielt am Folgetag ein weiteres Köln-Konzert, Ende November stehen zwei Berlin-Konzerte am Programm.

Die Tourtermine:

Mi. 15.11.2023 Köln Lanxess Arena

Do. 16.11.2023 Köln Lanxess Arena – Zusatztermin

Di. 28.11.2023 Berlin Mercedes-Benz Arena

Mi. 29.11.2023 Berlin Mercedes-Benz Arena – Zusatztermin