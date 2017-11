Maroon 5 hatten dummerweise keine Ahnung, was Ihr neuer Album-Titel auch bedeutet

Musikalisch für uns wohl leider nicht der Rede wert: Am Freitag veröffentlichen Maroon 5 ihr neues Album. Das insgesamt sechste Album der kommerziell sehr erfolgreichen Poprockband aus Los Angeles aber trägt den Titel RED PILL BLUES, und der ist im Jahr 2017 leider politisch relevanter als von Sänger Adam Levine und seinen Jungs angenommen.

In einem Interview mit der „Huffington Post“ erklärte Gitarrist James Valentine die eigentliche und relativ offensichtliche Herkunft des Titels RED PILL BLUES und dessen Bedeutung für Maroon 5: „We were talking about the scene in The Matrix ― do you take the red pill or the blue pill? And the fact that seeing the world for what it is in 2017 can be kind of rough …“. Dummerweise gibt es in den USA aber auch eine überaus fragwürdige Männerrechtsbewegung, die unter dem Namen „Red Pill“ ein sehr großes Forum auf „Reddit“ unterhält: Die Arschlöcher Aktivisten glauben unter anderem daran, dass Frauen es genießen, minderwertig von Männern behandelt zu werden. Anhänger dieser Bewegung glauben ferner, dass Frauen falsch liegen, die Respekt und Gleichberechtigung einfordern. Die Welt bräuchte Dominanz und traditionelle Geschlechterrollen, alles andere sei nur „Gehirnwäsche“ durch „feministische Propaganda“. Und so weiter.

Maroon 5 hatten keine Ahnung von dieser Bewegung und der nun entstandenen Verbindung zu ihr, als sie den Albumtitel RED PILL BLUES wählten – für eine Namensänderung war es bereits zu spät, als sie davon erfuhren. Valentine zeigt sich im Interview deshalb über Internettrolle verärgert und hofft, dass alle Welt verstehen würde, dass alle Bandmitglieder „Hardcore-Feministen“ seien: „We had no idea about the association with men’s rights. Hopefully, everyone knows from all of our pasts that from our statements on the issue and our actions in the past — that we are all hardcore feminists in the band. So that’s a horrible association, ugh, to have. The internet trolls have to ruin everything.”

RED PILL BLUES von Maroon 5 erscheint am 3. November 2017.