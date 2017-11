„Stranger Things”-Star Gaten Matarazzo (Dustin) spielt jetzt auch in einer Band

Die „Stranger Things“-Kids tauchen abseits der Schauspielerei immer öfter im Musikgeschäft auf. Erst erschienen Finn Wolfhard, der in der Serie Mike Wheeler spielt, Will-Byers-Darsteller Noah Schnapp und Caleb McLaughlin (Lucas) in diversen Musikvideos von der Band PUP und Sia auf. Dann gab Wolfhard bekannt, dass er zusammen mit seiner Band Calpurnia bei Royal Mountain Records in Kanada unterschrieben hat und mit der Arbeit an ihrer Debüt-EP begonnen hat. Wie sich jetzt herausstellt, hat auch Gaten Matarazzo seine eigene Band.

Auf Instagram veröffentlichte der zahnlose Lockenkopf ein paar Clips von sich und seiner Band Work in Progress. Bis jetzt spielten sie reine Cover, aber das kann sich ja noch ändern. Neben „Porch” von Pearl Jam hat die Band auch „The Middle” von Jimmy Eat World bereits drauf.

Sorry this is burry, but we know that most of you guys didn’t get to hear us play so here’s porch by Pearl Jam. Definitely one of our favorites!!!! @pearljam Ein Beitrag geteilt von Work In Progress (@work_in_progress_band) am 25. Nov 2017 um 18:29 Uhr

Extremely high quality jam!@jimmyeatworld @gatenm123 @carmen_matarazzo @grayson_00 @__grifin__ Ein Beitrag geteilt von Work In Progress (@work_in_progress_band) am 29. Nov 2017 um 17:32 Uhr